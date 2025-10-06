Quốc hội Iran đồng ý cắt bỏ 4 số 0 trên đồng nội tệ

Đồng tiền rial của Iran (Ảnh: AFP).

Quốc hội Iran hôm 5/10 đã thông qua kế hoạch loại bỏ 4 số 0 khỏi đồng nội tệ rial. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đồng tiền Iran đã mất giá mạnh khi đất nước Trung Đông đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế được tái áp đặt.

Theo trang web của Quốc hội Iran, các nghị sĩ đã thông qua dự luật này 2 tháng sau khi một ủy ban nghị viện khôi phục lại đề xuất bị đình trệ từ lâu, với mục tiêu đơn giản hóa các giao dịch tài chính.

Theo kế hoạch, 10.000 rial hiện tại sẽ được thay thế bằng 1 rial mới. Cả hai loại tiền sẽ cùng lưu hành tối đa trong 3 năm, và Ngân hàng Trung ương sẽ có 2 năm để triển khai quá trình chuyển đổi.

Theo các nguồn theo dõi thị trường chợ đen, đồng rial đã liên tiếp tụt xuống mức thấp trong những ngày gần đây, giữa bối cảnh Liên hợp quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Anh, Pháp và Đức, các nước ký kết thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, tháng trước đã kích hoạt cơ chế nhằm khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế do cáo buộc Tehran không tuân theo thỏa thuận.

Hôm 5/10, tỷ giá rial giao dịch ở mức khoảng 1.115.000 rial đổi 1 USD, so với khoảng 920.000 rial đổi 1 USD khi kế hoạch bỏ bớt số 0 được đề xuất khôi phục hồi đầu tháng 8.

Đề xuất đổi mệnh giá tiền tệ này lần đầu được đưa ra vào năm 2019, nhưng sau đó bị hoãn lại.

Dự luật vẫn sẽ cần Hội đồng Giám hộ phê chuẩn và chữ ký của Tổng thống Masoud Pezeshkian trước khi có hiệu lực. Hội đồng Giám hộ là một cơ quan rất quyền lực trong hệ thống chính trị của Iran, có vai trò như một cơ quan giám sát hiến pháp và tôn giáo, đồng thời kiểm soát các cuộc bầu cử và hoạt động lập pháp.

Trong đời sống hàng ngày, người dân Iran thường bỏ một số 0 của rial và sử dụng đơn vị gọi là toman để thực hiện hầu hết các giao dịch.