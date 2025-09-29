Iran xử tử "một trong những điệp viên quan trọng nhất của Israel"

Iran đã bắt giữ nhiều đối tượng nghi là gián điệp của Israel trong thời gian qua (Ảnh minh họa: PressTV).

Iran đã tử hình một người đàn ông tên Bahman Choubi-asl vào ngày 29/9 với cáo buộc rằng bị cáo là “một trong những điệp viên quan trọng nhất của Israel tại Iran”, hãng tin Mizan của ngành tư pháp nước này cho biết.

Trong những năm qua, Iran đã xử tử nhiều cá nhân bị cáo buộc có liên hệ với Cơ quan tình báo Mossad của Israel và hỗ trợ các chiến dịch của cơ quan này trong lãnh thổ Iran.

“Mục tiêu chính của Mossad khi thu hút sự hợp tác của bị cáo là tiếp cận cơ sở dữ liệu của các cơ quan chính phủ và tạo lỗ hổng trong các trung tâm dữ liệu của Iran, đồng thời theo đuổi các mục tiêu thứ cấp khác, trong đó có việc tìm hiểu tuyến đường nhập khẩu thiết bị điện tử”, Mizan đưa tin.

Tòa án Tối cao đã bác đơn kháng cáo của bị cáo và xác nhận án tử hình với tội danh “gây rối loạn nghiêm trọng trật tự xã hội trên quy mô lớn”, Mizan cho biết thêm.

Xung đột Iran-Israel đã leo thang thành đối đầu trực tiếp vào tháng 6, khi Israel tấn công nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Iran, bao gồm cả các chiến dịch có sự tham gia của đặc nhiệm Mossad hoạt động sâu bên trong nước này. Iran sau đó đã đáp trả bằng hàng trăm tên lửa, trước khi 2 bên đồng ý ngừng bắn.

Số vụ tử hình người Iran bị kết tội làm gián điệp cho Israel đã gia tăng trong năm 2025, với ít nhất 10 bản án tử hình được thi hành trong những tháng gần đây.

Vào tháng trước, Iran thông báo, cảnh sát nước này đã bắt giữ tới 21.000 nghi phạm trong cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6.

Sau các cuộc không kích của Israel bắt đầu từ ngày 13/6, lực lượng an ninh Iran đã tiến hành một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn, kết hợp tăng cường hiện diện trên đường phố thông qua các chốt kiểm soát và thu nhận “báo cáo của công chúng”, trong đó người dân được kêu gọi thông tin về bất kỳ ai họ cho là có hành vi đáng ngờ.

“Có sự gia tăng 41% số cuộc gọi từ người dân, dẫn đến việc bắt giữ 21.000 nghi phạm trong cuộc xung đột 12 ngày”, người phát ngôn cảnh sát Saeid Montazerolmahdi cho biết. Ông không nói rõ những người bị bắt bị tình nghi về tội gì, nhưng Tehran trước đó từng đề cập đến việc một số người bị cáo buộc cung cấp thông tin có thể đã giúp Israel xác định mục tiêu không kích vào Iran.