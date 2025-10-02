Iran tuyên bố tăng năng lực tấn công gấp 10 lần sau xung đột với Israel

Một tên lửa đạn đạo của Iran (Ảnh minh họa: Reuters)

Quân đội Iran đã tăng năng lực tấn công lên gấp 10 lần so với thời điểm cuộc chiến 12 ngày với Israel, Thiếu tướng Hossein Nejat thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết.

“Nếu Israel lại phạm sai lầm tương tự (ám chỉ cuộc tấn công vào Iran hồi tháng 6), thì năng lực tấn công của chúng ta hiện đã mạnh gấp 10 lần so với trong cuộc chiến 12 ngày”, đài truyền hình quốc gia Iran dẫn lời ông, đưa tin.

Ông bổ sung rằng Iran cũng đã khắc phục toàn bộ các điểm yếu trong phòng thủ được phát hiện trong cuộc xung đột trước đó.

Ngày 13/6, Israel mở chiến dịch quân sự chống lại Iran. Chưa đầy 24 giờ sau, Tehran đáp trả. 9 ngày sau khi xung đột leo thang, Mỹ điều vũ khí tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan.

Tối 23/6, Iran tấn công Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 24/6.

Hồi tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Baqer Qalibaf thừa nhận: “Với tư cách là người nắm rõ những nỗ lực của các lực lượng vũ trang, tôi thông báo với nhân dân Iran rằng việc củng cố khả năng phòng thủ quốc gia đang được tiến hành khẩn trương và nghiêm túc. Với những kinh nghiệm quý giá rút ra từ cuộc chiến 12 ngày, nhiều điểm yếu đã được xác định và khắc phục”.

Ông nhấn mạnh thêm: “Bằng cách phát huy những điểm mạnh sẵn có, lực lượng vũ trang của chúng ta sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ hơn bao giờ hết trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đất nước thân yêu, để đối phương không còn tính toán sai lầm và cũng không dám có ý định tấn công Iran nữa”.

Khi Israel mở các cuộc không kích hồi tháng 6, hệ thống phòng thủ của Iran đã không ngăn chặn được hiệu quả các đòn tấn công này mặc dù Tehran cũng đã gây thiệt hại cho Israel bằng các cuộc tấn công tên lửa.

Iran cũng tuyên bố rằng một thế hệ tên lửa tiên tiến mới đã sẵn sàng được triển khai để đối phó Israel nếu chiến sự tái diễn.