Quân đội Madagascar tuyên bố nắm quyền kiểm soát đất nước

Đại tá Michael Randrianirina ở phủ Tổng thống Madagascar (Ảnh: AFP).

Một đại tá quân đội Madagascar, người đã lãnh đạo cuộc binh biến của các binh sĩ tham gia biểu tình cùng giới trẻ chống chính phủ, ngày 14/10 tuyên bố quân đội đã tiếp quản quyền kiểm soát đất nước sau khi Tổng thống Andry Rajoelina bỏ trốn ra nước ngoài.

“Chúng tôi đã giành lấy quyền lực”, Đại tá Michael Randrianirina tuyên bố trên đài phát thanh quốc gia. Ông cho biết quân đội sẽ giải tán toàn bộ các thiết chế nhà nước, ngoại trừ Hạ viện.

Vài phút trước đó, các nghị sĩ tại Hạ viện Madagascar đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Rajoelina, với 130 phiếu thuận và 1 phiếu trắng. Diễn biến này làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị sau khi ông Rajoelina giải tán quốc hội do các cuộc biểu tình của giới trẻ buộc ông phải rời khỏi đất nước.

Phủ Tổng thống tuyên bố cuộc họp của quốc hội là vi hiến, đồng thời khẳng định mọi quyết định hoặc nghị quyết được thông qua trong phiên họp này đều “vô hiệu và không có giá trị pháp lý” sau khi cơ quan lập pháp bị giải tán.

Bất chấp nhiều tuần biểu tình của giới trẻ và hàng loạt vụ đào ngũ trong quân đội, ông Rajoelina vẫn từ chối từ chức, làm dấy lên lo ngại về một giai đoạn bất ổn chính trị sâu sắc hơn tại đảo quốc này.