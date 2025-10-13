Phe đối lập nói Tổng thống Madagascar rời khỏi đất nước

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina phát biểu tại Antananarivo vào ngày 6/10 (Ảnh: Reuters).

Siteny Randrianasoloniaiko, lãnh đạo phe đối lập tại Quốc hội Madagascar, nói với hãng tin Reuters rằng Tổng thống Andry Rajoelina đã rời Madagascar vào ngày 12/10 sau khi các đơn vị quân đội đào ngũ và gia nhập phe biểu tình.

"Chúng tôi đã gọi cho nhân viên phủ tổng thống và họ xác nhận rằng ông ấy đã rời khỏi đất nước", ông Siteny nói, đồng thời cho biết hiện tại vẫn chưa rõ tung tích của Tổng thống Rajoelina.

Một nguồn tin quân sự nói với Reuters rằng Tổng thống Rajoelina đã rời khỏi đất nước trên một máy bay quân sự Pháp vào ngày 12/10. Đài phát thanh RFI của Pháp cũng đưa tin ông Rajoelina đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nguồn tin cho biết một máy bay Casa của quân đội Pháp đã hạ cánh xuống sân bay Sainte Marie của Madagascar vào ngày 12/10.

"5 phút sau, một trực thăng đã đến và đưa hành khách lên chiếc Casa", nguồn tin nói, đồng thời cho biết Tổng thống Rajoelina chính là hành khách.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Madagascar từ ngày 25/9 do tình trạng thiếu nước và điện, sau đó nhanh chóng leo thang thành phong trào nổi dậy khi làn sóng bất mãn lan rộng hơn, tập trung vào vấn đề tham nhũng, quản trị yếu kém và thiếu các dịch vụ cơ bản.

Người dân tràn xuống đường cùng xe quân sự trong cuộc biểu tình do thanh niên lãnh đạo nhằm phản đối tình trạng mất điện thường xuyên và thiếu nước tại Antananarivo, Madagascar (Ảnh: Reuters).

Làn sóng biểu tình tại Madagascar tương tự các cuộc biểu tình gần đây chống lại giới cầm quyền ở các quốc gia như Nepal, nơi thủ tướng đã buộc phải từ chức vào tháng trước, và Maroc.

Tổng thống Rajoelina ngày càng rơi vào tình trạng cô lập sau khi mất đi sự ủng hộ của CAPSAT, một đơn vị tinh nhuệ đã giúp ông giành chính quyền trong cuộc đảo chính năm 2009.

CAPSAT đã tham gia cùng người biểu tình vào cuối tuần, tuyên bố từ chối bắn vào họ và hộ tống hàng nghìn người biểu tình tại quảng trường chính của thủ đô Antananarivo.

Sau đó, CAPSAT tuyên bố sẽ nắm quyền kiểm soát quân đội và bổ nhiệm một tổng tư lệnh quân đội mới, khiến Tổng thống Rajoelina phải đưa ra cảnh báo về một âm mưu chiếm đoạt quyền lực tại quốc đảo ngoài khơi bờ biển phía Nam châu Phi này.

Vào ngày 13/10, hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường ở thủ đô của Madagasca, hô vang "Tổng thống phải từ chức ngay lập tức".

Theo Liên hợp quốc, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại Madagasca kể từ ngày 25/9.

Madagascar có dân số khoảng 30 triệu người. 3/4 dân số sống trong cảnh nghèo đói, với GDP bình quân đầu người giảm 45% từ khi giành được độc lập vào năm 1960 đến năm 2020, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới.