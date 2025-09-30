Triều Tiên tuyên bố "không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân"

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 29/9 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trong phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào ngày 29/9, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong bày tỏ sự cởi mở của Triều Tiên trong việc hợp tác với các quốc gia "tôn trọng" và có cách tiếp cận "thân thiện" đối với Bình Nhưỡng.

Đây là bài phát biểu đầu tiên của một quan chức cấp cao Triều Tiên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc kể từ năm 2018, khi Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tham dự phiên họp.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, vốn là luật pháp nhà nước, chính sách quốc gia và quyền lực chủ quyền cũng như quyền tồn tại của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ lập trường này”, ông Kim Son-gyong nhấn mạnh.

Ông nói rằng Triều Tiên đã quy định lập trường hạt nhân của nước này bằng luật pháp.

"Để duy trì lâu dài trạng thái cân bằng này và đảm bảo hòa bình vĩnh cửu trên bán đảo Triều Tiên, chúng tôi đã quy định hạt nhân trong Hiến pháp là điều thiêng liêng và tuyệt đối, không bao giờ được phép chạm đến và can thiệp", nhà ngoại giao Triều Tiên nêu rõ.

"Việc yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên đồng nghĩa với việc yêu cầu chúng tôi từ bỏ chủ quyền và quyền tồn tại, vi phạm Hiến pháp. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền, từ bỏ quyền tồn tại và vi phạm Hiến pháp”, ông Kim Son-gyong tuyên bố.

Nhà ngoại giao Triều Tiên cũng lên án các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng như các cuộc tập trận ba bên có sự tham gia của Nhật Bản.

"Liệu chúng ta có thể tìm thấy một nơi như bán đảo Triều Tiên, nơi quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới và các lực lượng đồng minh tiến hành các cuộc tập trận song phương và đa phương quanh năm, thậm chí còn tổ chức các cuộc tập trận chiến tranh thực tế, mô phỏng việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào một quốc gia có chủ quyền bằng cách huy động lực lượng tác chiến đa quốc gia hùng hậu và các khí tài chiến lược tối tân nhất hay không?", Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên gửi thông điệp đến Mỹ và các đồng minh.

Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ cánh cửa hợp tác với các quốc gia.

"Bất chấp những khác biệt về lý tưởng và hệ thống, Triều Tiên vẫn sẽ thúc đẩy trao đổi và hợp tác đa phương với các quốc gia tôn trọng và có cách tiếp cận thân thiện với Triều Tiên", ông nói.

Bài phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh cả Seoul và Washington đều bày tỏ hy vọng tái hợp tác với Bình Nhưỡng để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Một số nguồn tin dự đoán rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tìm cách nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi chủ nhân Nhà Trắng đến thăm Hàn Quốc để tham dự hội nghị cấp cao APEC, dự kiến ​​diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc từ ngày 31/10 đến ngày 1/11.

Ông Kim Jong-un từng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cũng có cuộc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đầu tuần này. Hai bên đã thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên và các lĩnh vực cần tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và Triều Tiên.