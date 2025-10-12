Quan chức Nga nói vũ khí mới mạnh hơn tên lửa Oreshnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Moscow hiện đã sở hữu nhiều loại khí tài tiên tiến (Ảnh: TWZ).

Phó chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Andrei Kolesnik tin rằng loại vũ khí mới nhất trong tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga mà Tổng thống Vladimir Putin mới đề cập đến sẽ mạnh hơn tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik. Theo ông, vũ khí chiến lược này đã tồn tại và có khả năng nhắm đến các mục tiêu của NATO ở bất kỳ đâu trên thế giới.

“Nếu Tổng thống Putin công bố một loại vũ khí mới, điều đó có nghĩa là nó mang tính chiến lược, nhưng có thể chính xác hơn và uy lực hơn. Tôi cho rằng các sở chỉ huy của NATO, dù ở đâu, đặc biệt là ở Phần Lan, cách biên giới Nga 300km, hay ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, sẽ không thể ẩn náu. Không ai biết nó sẽ được bố trí ở đâu. Tôi nghĩ nó sẽ mạnh hơn Oreshnik. Nếu Tổng thống Putin nói như vậy, thì nó đã tồn tại rồi”, ông Kolesnik bình luận.

Trước đó, phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh các nước SNG tại Tajikistan trong tuần này, Tổng thống Putin khẳng định, Moscow hiện đã sở hữu nhiều loại vũ khí tiên tiến trong 3 thành phần chiến lược, gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, hải quân và không quân.

Theo ông Putin, việc phát triển các hệ thống vũ khí mới này là một phần trong chiến lược quốc phòng quốc gia của Nga, nhằm bảo đảm khả năng răn đe chiến lược và các loại vũ khí này đang trong giai đoạn thử nghiệm thuận lợi. Tổng thống Nga nói thêm rằng cuộc trình diễn loại vũ khí này sẽ sớm được tổ chức.

Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định năng lực răn đe hạt nhân của Moscow vượt trội hơn bất kỳ quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào khác. Tuy nhiên, ông nêu rõ, mục tiêu của Moscow là duy trì thế cân bằng chiến lược, không nhằm leo thang xung đột, đồng thời cho biết việc hiện đại hóa vũ khí sẽ được tiến hành song song với các cuộc thảo luận về khuôn khổ hòa bình.