Tổng thống Putin nêu phản ứng của Nga nếu Mỹ cấp Tomahawk cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Vladimir Putin ngày 10/10 cho biết, phản ứng của Nga trước đề nghị của Ukraine về việc mua tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất sẽ là tăng cường hệ thống phòng không quốc gia.

"Phản ứng của chúng tôi là tăng cường hệ thống phòng không của Liên bang Nga", ông Putin nói.

Tổng thống Putin gọi các cuộc thảo luận về việc đưa tên lửa Tomahawk đến Ukraine là hành động phô trương, hăm dọa.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng cảnh báo quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đổ vỡ nếu Washington cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Theo Tổng thống Putin, lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có “sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ”.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này, với chi phí ước tính 1,3 triệu USD mỗi quả và tầm bắn có thể lên tới 2.500km.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ.

Những tên lửa này sẽ cho phép nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, từ đó làm tê liệt hậu cần của Nga.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.

Nga sẽ công bố vũ khí mới

Tổng thống Putin hôm nay cho biết Nga sẽ sớm công bố vũ khí mới sau khi các cuộc thử nghiệm diễn ra tốt đẹp.

"Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có cơ hội công bố một số thông tin về loại vũ khí mới mà chúng tôi đã thông báo từ lâu", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp báo tại Tajikistan hôm 10/10.

Tổng thống Nga cho biết hệ thống mới này "đang được thử nghiệm và các cuộc thử nghiệm đang diễn ra thành công”.

Khi được hỏi về triển vọng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí New START, vốn đặt ra giới hạn cho các loại vũ khí tấn công chiến lược của Mỹ và Nga, Tổng thống Putin bày tỏ sự lạc quan, nói rằng vẫn còn đủ thời gian để gia hạn hiệp ước, "miễn là có thiện chí" từ phía Washington.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga giới hạn số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa, các loại tên lửa khác, và đầu đạn hạt nhân mà hai nước có thể sở hữu.

Vào tháng 2/2023, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đình chỉ việc tham gia, song không rút khỏi hiệp ước. Hai bên đều bày tỏ ý định tiếp tục tự nguyện tuân thủ các giới hạn định lượng của hiệp ước cho đến khi hết hạn vào tháng 2/2026.