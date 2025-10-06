Nga cảnh báo đáp trả nếu Ukraine nhận tên lửa Tomahawk của Mỹ

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục của Mỹ (Ảnh: Wikimedia Commons).

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Andrey Kartapolov ngày 6/10 tuyên bố không có vũ khí nào được chuyển giao cho Ukraine có thể thay đổi tình hình trên chiến trường và Nga sẽ phản ứng với bất kỳ thay đổi nào.

"Hiện tại, không cần thiết phải đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào, nhưng có rất nhiều cách để những người mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy biết rằng họ đã sai. Chúng tôi lúc nào cũng có thể hành động", ông Kartapolov cảnh báo.

Tuyên bố của quan chức Nga được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Washington đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho các quốc gia NATO khác để sau đó chuyển giao cho Ukraine. Theo ông Vance, quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ có thể cung cấp cho Kiev.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Nga Andrey Kartapolov cho rằng Ukraine thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phóng tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất, nhưng điều này không có nghĩa là vũ khí này không được cung cấp trong tương lai.

"Tomahawk là một hệ thống phức tạp và không thể vận hành dễ dàng. Hiện tại, chưa có xác nhận về sự hiện diện của cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phóng tên lửa Tomahawk tại Ukraine. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ (các nước phương Tây) không thể cung cấp vũ khí này", quan chức cấp cao của Nga nhận định.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine sẽ không làm thay đổi căn bản tình hình chiến sự.

“Không có vũ khí thần kỳ nào tồn tại và Tomahawk hay các loại tên lửa khác đơn giản sẽ không thể thay đổi cục diện", ông Peskov nói thêm.

Ông Peskov tuyên bố Nga sẽ đáp trả "thích đáng" nếu Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tuy nhiên, ông không nói rõ Moscow sẽ thực hiện biện pháp đáp trả nào.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo quyết định của Mỹ về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể phá hỏng xu hướng tích cực trong quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Tên lửa Tomahawk, có tầm bắn lên tới 2.500km và đầu đạn nặng 450kg, vượt xa khả năng của bất kỳ hệ thống tầm xa nào mà Ukraine từng nhận từ các đồng minh phương Tây.

Tomahawk được coi là vũ khí chủ lực trong kho vũ khí Mỹ, có khả năng bay thấp, cơ động né tránh và được lập trình lại ngay khi đang bay. Ukraine cho rằng loại vũ khí này sẽ cho phép họ tập kích các sở chỉ huy và trung tâm hậu cần sâu trong lãnh thổ của Nga.