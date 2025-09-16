Qatar, Mỹ sắp đạt thỏa thuận quốc phòng tăng cường

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi có quan hệ đối tác chặt chẽ với người Qatar. Trên thực tế, chúng tôi đã có một thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường mà chúng tôi đang nỗ lực xây dựng và sắp hoàn tất", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trong tuyên bố hôm 16/9, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Vụ tấn công của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Hamas tại Doha đặc biệt nhạy cảm vì Qatar là đồng minh thân cận của Mỹ và là nơi Lầu Năm Góc đặt căn cứ quân sự lớn nhất của mình tại Trung Đông.

Qatar cùng với Ai Cập cũng đã chủ trì và làm trung gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza bùng nổ gần 2 năm trước.

Ngoại trưởng Rubio, người đang trên đường từ Tel Aviv đến Doha, đã kêu gọi Qatar tiếp tục vai trò trung gian giữa Israel và Hamas để đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza, nói rằng "chỉ còn rất ít thời gian để có thể đạt một thỏa thuận".

"Nếu có quốc gia nào trên thế giới có thể giúp làm trung gian thì đó chính là Qatar. Họ là những người có thể làm được điều đó", ông Rubio phát biểu khi rời Tel Aviv đến Doha.

Trong chuyến thăm hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảm bảo với Qatar, quốc gia giàu khí đốt, rằng Washington sẽ bảo vệ nước này nếu bị tấn công.

Về vụ tấn công của Israel, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông không được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trước về cuộc tấn công vào Doha.

Tổng thống Trump cho biết "rất không hài lòng" với cuộc tấn công của Israel, mà ông mô tả là hành động đơn phương không mang lại lợi ích cho Mỹ hay Israel. Ông đã tìm cách đảm bảo với người Qatar rằng những vụ tấn công như vậy sẽ không tái diễn trong cuộc gặp với Thủ tướng Qatar tại New York hồi cuối tuần trước.

Trong khi đó, tại một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Rubio hôm 15/9 khi các nguyên thủ quốc gia Ả Rập - Hồi giáo tổ chức hội nghị thượng đỉnh để ủng hộ Qatar, Thủ tướng Netanyahu đã cảnh báo tấn công các nhà lãnh đạo Hamas "bất cứ nơi nào họ có mặt".

Hội nghị trên do Qatar triệu tập khẩn, nhằm vận động sự đoàn kết tại vùng Vịnh sau vụ tấn công ngày 9/9 của Israel. Truyền thông quốc tế dẫn dự thảo nghị quyết của hội nghị thượng đỉnh này cho biết, các nước cảnh báo rằng cuộc tấn công của Israel vào Qatar và các "hành động thù địch" khác đe dọa sự chung sống hòa bình và nỗ lực bình thường hóa quan hệ trong khu vực.