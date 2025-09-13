Ban lãnh đạo Hamas tái xuất sau cuộc không kích của Israel

Tại đám tang những người thiệt mạng trong vụ không kích của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở Doha, Qatar (Ảnh: Reuters).

Các quan chức cấp cao của Hamas, trong đó có Osama Hamdan và Izzat al-Rishq, đã xuất hiện trong một đám tang ở Doha nhằm cho thấy giới lãnh đạo cao nhất của tổ chức này vẫn sống sót và điều hành phong trào sau cuộc không kích hồi đầu tuần của Israel.

Trong khi đó, tình trạng của thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya vẫn là một ẩn số khi ông không xuất hiện tại tang lễ con trai ở Doha, Qatar.

Sự vắng mặt đáng chú ý của ông Hayya, cũng như việc cho đến nay không có bất kỳ hình ảnh hay video nào về ông, đã làm dấy lên đồn đoán rằng ông ít nhất đã bị thương nặng, nếu không thiệt mạng khi 10 quả tên lửa bắn trúng tòa nhà của Hamas ở Doha hôm 9/9.

Có nhiều thông tin trái chiều về số phận của các quan chức khác như Muhammad Ismail Darwish, Mousa Abu Marzook, Zaher Jabarin…, song Hamas cũng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về tình trạng sức khỏe của họ.

Đa số báo cáo cho biết cựu thủ lĩnh Hamas Khaled Mashaal hoặc không có mặt, hoặc đã sống sót sau vụ tấn công của Israel, dù cũng chưa có bằng chứng nào về sự an toàn của ông.

Giới quan sát không loại trừ khả năng các thủ lĩnh Hamas đang cố tình giữ im lặng để tránh thêm các đợt tấn công của Israel và chỉ xuất hiện khi thấy an toàn hơn, hoặc Hamas có thể trì hoãn công bố cho đến khi rõ ai có thể tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo.

Israel cũng chưa đưa ra đánh giá rõ ràng về tình trạng của các thủ lĩnh Hamas tại Qatar, những người bị nhắm tới trong cuộc không kích. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy phần lớn các quan chức này đã sống sót như tuyên bố của Hamas.

Sau 2 năm Qatar làm trung gian cho các cuộc đàm phán trao đổi con tin và ngừng bắn giữa Israel và Hamas, chính quyền Israel dường như đã đi đến quyết định rằng loại bỏ các thủ lĩnh Hamas còn lại quan trọng hơn việc duy trì kênh ngoại giao này.

Israel đã hạ sát phần lớn ban lãnh đạo Hamas tại Gaza, trong khi bộ máy chính trị của tổ chức này ở nước ngoài hầu như không bị ảnh hưởng.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết, Israel sẽ chưa từ bỏ mục tiêu loại bỏ ban lãnh đạo Hamas nếu họ thực sự còn sống sót sau cuộc không kích hôm 9/9.

Mỹ cùng với nhiều nước châu Âu đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở Qatar.

Ngoài ra, theo thông tin rò rỉ, nội bộ giới quốc phòng Israel cũng có sự chia rẽ về tính hợp lý của vụ tấn công, nhất là khi các cuộc đàm phán với Hamas vẫn đang diễn ra.