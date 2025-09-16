Israel cảnh báo tập kích ban lãnh đạo Hamas ở bất cứ đâu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Israel không loại trừ tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào ban lãnh đạo Hamas cho dù họ ở bất cứ đâu.

Về phần mình, ông Rubio nhấn mạnh cách duy nhất để chấm dứt xung đột Gaza là lực lượng Hamas phải trả tự do cho toàn bộ con tin và đầu hàng. Dù Mỹ mong muốn một giải pháp ngoại giao để kết thúc cuộc chiến, song ông nói: “Chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng điều đó sẽ không xảy ra”.

Khi được hỏi liệu Mỹ sẽ xử lý thế nào về vụ không kích của Israel nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở thủ đô Doha của Qatar hôm 9/9, ông Rubio không trả lời trực tiếp, mà cho biết Washington đang tập trung vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo và tiếp tục khuyến khích Qatar đóng vai trò trong các cuộc đàm phán.

Hôm 9/9, Israel không kích nhằm vào một khu phức hợp ở Doha, nơi các lãnh đạo Hamas nhóm họp. Hamas sau đó tuyên bố các lãnh đạo của phong trào này vẫn sống sót, phía Israel dường như cũng xác nhận.

Washington cho biết họ không được cảnh báo trước khi Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas ở Qatar.

Tổng thống Donald Trump ngày 14/9 nêu rõ Israel phải “rất, rất thận trọng”. “Họ phải làm điều gì đó với Hamas, nhưng Qatar đã là một đồng minh tuyệt vời của Mỹ”, ông Trump nói.

Phát biểu với phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm qua, ông cũng khẳng định Israel sẽ không tập kích Qatar một lần nữa.

Xung đột Israel - Hamas nổ ra sau khi Hamas tấn công miền Nam Israel vào tháng 10/2023, làm khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 251 con tin. Israel đã đáp trả bằng một chiến dịch tấn công khiến hơn 64.000 người thiệt mạng.