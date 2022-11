Qatar huy động 50.000 nhân viên an ninh bảo vệ World Cup 2022

Cảnh sát Doha diễn tập bảo vệ an ninh cho World Cup 2022 (Ảnh: Doha News).

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Qatar cho biết quốc gia Vùng Vịnh sẽ triển khai 50.000 nhân viên, trong đó có cả những người nước ngoài, làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho World Cup 2022.

"50.000 người đã được đào tạo để đảm bảo an ninh tại World Cup theo tiêu chuẩn của FIFA và các nhân viên an ninh quốc tế sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của Qatar. Lực lượng từ các quốc gia hữu nghị, sở hữu các kỹ năng chuyên biệt, sẽ là sự bổ sung chất lượng cho an ninh của giải đấu ", ông Jabr Hammoud Jabr Al Nuaimi, người phát ngôn Bộ Nội vụ Qatar, thông báo ngày 3/11.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ hỗ trợ Qatar 3.000 cảnh sát chống bạo động, nhưng lực lượng này sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của Ankara.

Cảnh sát tuần tra bên ngoài một sân vận động ở Qatar (Ảnh: FIEP).

World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar từ 20/11 đến 18/12. Đây là kỳ World Cup lần thứ hai được tổ chức tại châu Á (sau World Cup 2002 được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc), và là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc thế giới Ả Rập.

Dự kiến, các trận đấu sẽ được diễn ra trên 8 sân vận động thuộc 5 thành phố khác nhau. Các sân vận động hiện tại đã cơ bản được hoàn thành và đang bước vào những khâu hoàn thiện cuối cùng trước khi được nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 20/11 trên sân vận động Al Bayt có sức chứa 60.000 người. Ngay sau đó, đội chủ nhà Qatar sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đối thủ Ecuador.