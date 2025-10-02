Phương Tây mở trung tâm huấn luyện mới cho Ukraine ở Ba Lan

Trung tâm huấn luyện Jomsborg được mô tả là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Na Uy từng được thiết lập ở nước ngoài (Ảnh: Ukraine News).

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết trên mạng X, trung tâm huấn luyện Jomsborg, được các kỹ sư thuộc Lữ đoàn phương Bắc (Brigade Nord) của Na Uy xây dựng ở thị trấn Lipa của Ba Lan đã được khai trương hôm 1/10. Trung tâm này có thể tiếp nhận cùng lúc tới 1.200 quân nhân.

Ông Kosiniak-Kamysz cho hay căn cứ này sẽ tập trung vào việc “phát triển năng lực máy bay không người lái”. Ông cũng nhấn mạnh NATO cũng sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine.

“Đây không phải là con đường một chiều. Một yếu tố quan trọng là chúng ta sẽ rút ra được kinh nghiệm từ Ukraine. Ngay bên cạnh chúng ta là một đường băng dành cho máy bay không người lái”, ông nói.

Kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào năm 2022, Ba Lan đã trở thành trung tâm hậu cần và huấn luyện then chốt cho viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine.

Cũng trong ngày 1/10, các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý thành lập một “bức tường máy bay không người lái” dọc sườn phía đông của khối, sau khi Ba Lan hồi tháng trước cáo buộc UAV Nga đã xâm phạm không phận của mình. Estonia cũng cáo buộc 3 chiến đấu cơ Nga xâm nhập không phận hồi tháng 9.

Tuy nhiên, Moscow bác bỏ cả 2 cáo buộc là vô căn cứ và tố EU kích động xung đột.