Ba Lan tiếp tục tài trợ liên lạc Starlink cho Ukraine

Starlink có ý nghĩa quan trọng với Ukraine (Ảnh: Avia).

“Trong thời chiến, công nghệ này có ý nghĩa sống còn để duy trì kết nối cho bệnh viện, trường học, hạ tầng trọng yếu và các khu vực tiền tuyến”, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết ngày 29/9 trên kênh Telegram khi thông báo việc Ba Lan sẽ tiếp tục tài trợ cho hệ thống liên lạc Starlink tại Ukraine.

Hiện có hơn 50.000 thiết bị đầu cuối Starlink đang hoạt động ở Ukraine, trong đó hơn 29.000 do Ba Lan cung cấp.

Tuần trước, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã ký một đạo luật gia hạn hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga.

Ban đầu ông Nawrocki phủ quyết dự luật vào tháng 8, yêu cầu siết chặt các quy định về phúc lợi cho người Ukraine và bổ sung các điều khoản liên quan đến biên giới, lịch sử và chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

Khi đó, chính phủ Ba Lan cảnh báo việc phủ quyết này có thể chấm dứt hoàn toàn hỗ trợ Internet Starlink cho Ukraine kể từ ngày 1/10 do trong dự luật còn có điều khoản cấp kinh phí cho việc duy trì truy cập Internet vệ tinh Starlink.

Sau đó, ông Nawrocki đã ký phiên bản sửa đổi của dự luật. Theo đó, quốc hội Ba Lan đồng ý giới hạn phúc lợi chỉ dành cho những người Ukraine có việc làm.

Do các đề xuất liên quan đến vấn đề lịch sử bị phớt lờ, ngày 29/9, Tổng thống Nawrocki giới thiệu một dự luật khác, trong đó kéo dài thời gian cần thiết để nhập quốc tịch Ba Lan và áp dụng hình phạt nặng hơn cho các trường hợp vượt biên trái phép.