Phòng không Mỹ "lọt lưới" tên lửa Iran, các căn cứ ở Trung Đông rung chuyển

Các căn cứ quân sự của Mỹ tại một số quốc gia vùng Vịnh đã bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu hôm 28/2, sau khi Tehran tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Kuwait, Qatar, UAE và Jordan, tất cả đều có sự hiện diện quân sự của Mỹ, cho biết họ đã đánh chặn một số tên lửa của Iran.

“Chiến dịch này sẽ tiếp tục không ngừng cho đến khi đối thủ bị đánh bại hoàn toàn”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố.

Tên lửa Iran bay qua đầu binh sĩ Mỹ (Video: RT).

Trong một đoạn video do binh sĩ Mỹ quay lại, tên lửa Iran đã bay qua đầu họ ở một căn cứ tại Bahrain. Dù các hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt nhưng đã không trúng mục tiêu và tên lửa vẫn lao xuống ngay trước mặt họ.

Bahrain xác nhận có một cuộc tấn công trên lãnh thổ nước này và cho biết một trung tâm dịch vụ của Hạm đội 5 Mỹ đã bị trúng đạn.

Theo các nhân chứng, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên khắp Abu Dhabi. Bộ Quốc phòng UAE thông báo hệ thống phòng không của nước này đã “đánh chặn thành công” các đợt tên lửa từ Iran.

Lá chắn phòng thủ đánh chặn hỏa lực Iran ở Qatar (Video: RT).

Tại Qatar, quân đội nước này cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đánh chặn các tên lửa Iran đang bay tới trước khi chúng vào lãnh thổ nước này, sau “sự phối hợp chung”. Nhiều loạt tiếng nổ liên tiếp đã được nghe thấy tại thủ đô Doha.

Israel và Mỹ đã tấn công Iran dù một tiến trình hòa bình vẫn đang diễn ra. Vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ và Iran mới kết thúc tại Geneva chỉ 2 ngày trước đó.

Hiện trường vụ tập kích ở Tel Aviv, Israel (Video: RT).

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi, một nhà trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran, cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm suy yếu tiến trình đàm phán. “Điều này không phục vụ tốt cho lợi ích của Mỹ cũng như mục tiêu hòa bình toàn cầu”, ông nhấn mạnh.