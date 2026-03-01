Điểm khác biệt trong chiến dịch không kích Iran của Mỹ và Israel

Khói bốc lên từ Tehran (Ảnh: AFP).

Rạng sáng 28/2, Mỹ và Israel đồng loạt tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp Iran.

Trong vài giờ qua, tình hình có phần lắng xuống, nhưng đã xảy ra rất nhiều cuộc không kích dữ dội của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, trong đó có tại thủ đô Tehran, đặc biệt là khu vực Pasteur. Đây là nơi tập trung nhiều cơ quan chính phủ và quân sự, cũng như dinh tổng thống và nhà riêng của một số lãnh đạo cấp cao.

Trên khắp cả nước, nhiều thành phố của Iran, có thể lên tới 10 thành phố, đã bị nhắm mục tiêu. Mỹ và Israel đã tấn công các địa điểm quân sự và những vị trí chiến lược, nhưng trong chiến dịch hôm nay, chưa thấy nhiều thông tin về việc tập trung vào các cơ sở hạt nhân. Điều này phù hợp với khẩu hiệu của chiến dịch mới.

Chiến dịch mới không chỉ nhằm vào năng lực hạt nhân của Iran, mà còn nhằm làm suy yếu chính quyền và loại bỏ năng lực tên lửa của nước này - điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố.

Sanam Vakil, Giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại tổ chức nghiên cứu Chatham House có trụ sở ở London, nhận định: “Chúng ta đang ở một thời điểm then chốt, thời điểm sẽ định hình lại khu vực và tác động sâu sắc đến chính Iran".

“Đối với Tehran, đây không phải là một cuộc chiến ngắn ngủi kéo dài 12 ngày hay một vòng leo thang căng thẳng có thể được tạm dừng rồi thiết lập lại. Giai đoạn xung đột mới này mang tính sống còn và rõ ràng là vấn đề sinh tồn. Nó cũng khó có thể kết thúc nhanh chóng”, chuyên gia Vakil nhấn mạnh.

Ông nói thêm: “Tổng thống Trump đã mô tả cuộc đối đầu này là đỉnh điểm của mối quan hệ đối địch kéo dài 47 năm giữa Mỹ và Iran, bắt nguồn từ năm 1979, và cho rằng Iran đã liên tục làm suy yếu lợi ích của Mỹ”.

“Những cuộc không kích này không chỉ nhằm đưa Tehran quay trở lại bàn đàm phán. Tổng thống Mỹ dường như đang tìm cách tái định nghĩa các điều khoản của cuộc xung đột kéo dài 47 năm đó và bảo đảm vị trí của mình trong lịch sử bằng cách cố gắng giải quyết dứt điểm vấn đề”, ông nhận định.

Trước khi tiến hành cuộc không kích hôm nay, Mỹ đã liên tục đưa khí tài, lực lượng đến Trung Đông, đánh dấu sự hiện diện quân sự lớn nhất ở khu vực trong vòng hơn 20 năm qua.

Tổng thống Trump hối thúc Iran đạt thỏa thuận nhằm tránh kịch bản Mỹ hành động quân sự.

Washington muốn các cuộc đàm phán phải bao gồm không chỉ chương trình hạt nhân mà còn cả chương trình tên lửa đạn đạo và tình trạng của các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Iran ở khu vực. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố chỉ đàm phán về hạt nhân, đồng thời cảnh báo đáp trả quyết liệt bất cứ hành động gây hấn nào của Mỹ và Israel.