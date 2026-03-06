Bí ẩn tên lửa Israel dùng để hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran

Tiêm kích F-15 của Israel mang theo tên lửa Blue Sparrow (Ảnh: IAF).

Telegraph dẫn các nguồn tin quân sự cho hay, Israel được cho là đã sử dụng tên lửa Blue Sparrow để không kích vào khu nhà ở của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei khiến ông và một số nhân vật cấp cao Iran thiệt mạng.

Tên lửa Blue Sparrow, do Israel sản xuất và có tầm bắn gần 2.000km, rời khỏi bầu khí quyển Trái đất trước khi lao xuống mục tiêu, khiến nó có khả năng tấn công những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt như Lãnh tụ Tối cao Khamenei.

Những mảnh vỡ hình trụ dài màu xám của tên lửa đã được tìm thấy ở miền Tây Iraq, dọc theo quỹ đạo bay được cho là đường đi của nó tới Iran.

Cơ chế hoạt động của tên lửa Blue Sparrow (Đồ họa: Telegraph).

Blue Sparrow là một phần của dòng tên lửa phóng từ trên không, cùng với Black Sparrow và Silver Sparrow, được thiết kế để mô phỏng các tên lửa Scud, tương tự những loại mà Iraq từng phóng vào Israel trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.

Israel có thể đã sử dụng Blue Sparrow trong cuộc tấn công Iran vào tháng 4/2024, khi những mảnh vỡ tương tự được phát hiện sau đó, nhưng việc sử dụng loại tên lửa này trước đây khá hạn chế.

Tên lửa dài khoảng 6,5m và nặng khoảng 1,9 tấn, ban đầu được chế tạo như một tên lửa mục tiêu để thử nghiệm các hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, Blue Sparrow đã được cải tiến để sử dụng như một loại vũ khí tấn công đối đất, nhờ tốc độ rất cao và quỹ đạo gần giống tên lửa đạn đạo.

Khả năng rời khỏi bầu khí quyển rồi quay trở lại của nó khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn và rút ngắn thời gian phản ứng của mục tiêu.

Điều đó khiến loại tên lửa này phù hợp để nhắm vào các mục tiêu có giá trị cao và nhạy cảm về thời gian trong môi trường tác chiến có phòng thủ mạnh, mà không cần đưa máy bay có người lái vào nguy hiểm.

Mỹ cũng đã sử dụng các hệ thống vũ khí mới trong cuộc tấn công. Lầu Năm Góc công bố hình ảnh cho thấy lần đầu tiên tên lửa Precision Strike Missile (PrSM) mới được sử dụng trong chiến đấu. Loại tên lửa này có tầm bắn khoảng gần 500km.

Ảnh vệ tinh chụp khu nhà của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trước và sau cuộc không kích của Israel (Ảnh: Airbus).

Trong hơn 20 năm, đơn vị tình báo bí mật Unit 8200 của Israel đã theo dõi các vệ sĩ của ông Khamenei và xâm nhập vào hệ thống camera giao thông xung quanh khu phức hợp của ông tại Tehran.

Theo một người được thông báo về kế hoạch tấn công, cuộc tấn công vào Iran đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, nhưng thời điểm thực hiện được điều chỉnh sau khi có thông tin rằng Lãnh tụ Tối cao Iran sẽ trực tiếp tham dự một cuộc họp với các quan chức cấp cao vào sáng 28/2.

Ông Khamenei trước đó thường dành phần lớn buổi tối trong boongke trú ẩn, nơi được cho là sâu đến mức phải mất khoảng 5 phút mới xuống tới, vì Iran tin rằng Israel nhiều khả năng tấn công vào ban đêm. Tuy nhiên, họ đã nhầm.

Các tiêm kích F-15 của Israel cùng những máy bay khác cất cánh vào khoảng 7h30 sáng 28/2 theo giờ Iran và chỉ khoảng 2 giờ sau đã vào vị trí.

Các đòn tấn công, bao gồm cả tên lửa Blue Sparrow, bắt đầu lúc 9h40 sáng. Ít nhất 30 cuộc tấn công chính xác đã nhắm trực tiếp vào khu phức hợp của Lãnh tụ Tối cao Khamenei.

Cùng lúc đó, Israel đã làm gián đoạn dịch vụ điện thoại xung quanh khu phức hợp của ông để các trợ lý không thể gọi cầu cứu, nhưng không lâu sau đó các báo cáo về các cuộc không kích tại Tehran bắt đầu xuất hiện.

Các video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ nhiều địa điểm trên khắp thủ đô, trong đó có khu phức hợp của Lãnh tụ Tối cao.

Đến 18h, rõ ràng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu phức hợp của ông Khamenei, với ít nhất 6 tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại.

Sáng hôm sau lúc 5h theo giờ Iran, truyền thông nhà nước xác nhận Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã thiệt mạng.

Cùng với các tên lửa Blue Sparrow, Israel cho biết họ đã thả 2.000 quả bom trong 30 giờ đầu tiên của chiến dịch không kích Iran.

Về phía mình, Mỹ đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk, bao gồm một biến thể màu đen mới, và tên lửa từ hệ thống HIMARS, đánh trúng hơn 1.000 mục tiêu trong 24 giờ đầu tiên.