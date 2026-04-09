Phó Tổng thống Mỹ: Xung đột ở Ukraine khó giải quyết nhất

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: AFP).

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 nhận định các lãnh đạo châu Âu chưa làm đủ để giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời cho rằng đây là cuộc chiến “khó giải quyết nhất”.

Ngày 8/4, Kiev kêu gọi Mỹ gây áp lực để Nga chấm dứt chiến dịch quân sự của Ukraine, cho rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Iran cho thấy hiệu quả của “sự quyết đoán” của Mỹ.

“Chúng tôi đã thất vọng với nhiều lãnh đạo chính trị ở châu Âu vì họ dường như không thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc xung đột này”, ông Vance nói trong chuyến thăm Budapest, Hungary.

Ông cho biết các nỗ lực giải quyết xung đột đã đạt được “tiến triển đáng kể”, nhưng đây vẫn là “cuộc chiến khó giải quyết nhất”.

“Chúng tôi đã có các văn bản từ phía Ukraine và các văn bản từ phía Nga. Thực tế là chúng tôi đã khiến họ nêu rõ lập trường của mình, và theo thời gian, các lập trường đó ngày càng xích lại gần nhau”, ông Vance nói.

“Đó là lý do chúng tôi đã đạt được một số tiến triển. Rõ ràng chúng tôi chưa đạt được tiến triển cuối cùng, nhưng tôi khá lạc quan, vì về cơ bản cuộc chiến này đã không còn hợp lý nữa”, ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “cần hai bên cùng tham gia”.

Theo ông, 2 bên đang "tranh cãi về vài km² lãnh thổ theo hướng này hay hướng khác" và đặt câu hỏi rằng liệu điều đó có đáng để 2 bên tiếp tục tổn thất về nhân lực hay xung đột kéo dài thêm nhiều tháng, nhiều năm với giá năng lượng cao và nền kinh tế bị tàn phá hay không.

Ông đánh giá cao Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trong nỗ lực giúp làm hạ nhiệt chiến sự. Hungary cho tới nay vẫn chọn cách tiếp cận trung lập trong cuộc chiến, ngược lại với phần lớn các nước châu Âu khác vốn đang ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine.

“Người hữu ích nhất là Viktor, bởi vì ông ấy đã giúp chúng tôi thực sự hiểu vấn đề này, hiểu từ góc nhìn của cả Ukraine và Nga rằng điều gì là cần thiết để chấm dứt xung đột”, ông Vance nói.

Ông Vance bắt đầu chuyến thăm Hungary từ ngày 7/4 nhằm ủng hộ ông Orbán, người đang chạy nước rút trước thềm cuộc bầu cử quốc hội ngày 12/4.