Ukraine nêu thời điểm có thể nối lại trung chuyển dầu Nga sang châu Âu

Ukraine dự kiến sẽ hoàn tất việc sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba trong mùa xuân này, nhưng “trách nhiệm về việc cung cấp dầu sẽ thuộc về phía châu Âu", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu ngày 9/4.

Đường ống Druzhba, mạng lưới quan trọng từng vận chuyển dầu thô Nga tới Hungary và Slovakia qua lãnh thổ Ukraine, đã trở thành tâm điểm tranh chấp giữa Kiev, Budapest và Bratislava.

Kiev cho biết đường ống này ngừng hoạt động sau khi bị hư hại trong một cuộc tấn công của Nga vào miền Tây Ukraine hồi cuối tháng 1, điều mà Moscow bác bỏ. Bratislava và Budapest cáo buộc Ukraine cố tình hạn chế trung chuyển dầu Nga và chặn khoản vay 90 tỷ euro (104 tỷ USD) của EU để trả đũa Kiev.

Hungary ra điều kiện rằng nếu nguồn cung dầu Nga không được nối lại qua đường ống, họ sẽ không duyệt khoản vay của EU cho Ukraine.

Ông Zelensky cho biết nếu vấn đề trung chuyển dầu tiếp tục được gắn với nguồn tài trợ của EU, Ukraine vẫn đồng ý khôi phục đường ống Druzhba. “Chúng tôi sẽ hoàn tất việc sửa chữa vì đó là thỏa thuận. Tôi đã nói với họ (EU) rằng chúng tôi sẽ hoàn thành trong mùa xuân này. Phần lớn công việc đã được thực hiện. Giám đốc Naftogaz Serhii Koretskyi đã cho tôi xem".

Tổng thống Ukraine lưu ý rằng các bể chứa bị phá hủy trong cuộc tấn công không thể sửa chữa nhanh chóng.

Cả Budapest và EU đều đã cử các nhóm quan sát riêng biệt để đánh giá thiệt hại, nhưng Kiev đã từ chối cho tiếp cận với lý do an ninh.

Mặt khác, ông Zelensky cảnh báo mùa xuân và mùa hè sẽ là giai đoạn khó khăn đối với Ukraine, khi nước này phải đối mặt với áp lực cả trên chiến trường lẫn về ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự.

Ông Zelensky nói rằng các đối tác của Ukraine đã đề nghị Kiev giảm các cuộc tấn công vào ngành dầu mỏ của Nga, trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột ở Trung Đông. Ông không nêu cụ thể các đối tác này.

Mặt khác, ông cũng thừa nhận Mỹ hiện không sẵn sàng dành thêm nhiều thời gian cho tiến trình hòa bình tại Ukraine.

“Giai đoạn xuân - hè này sẽ khá khó khăn về mặt chính trị và ngoại giao. Có thể sẽ có áp lực lên Ukraine. Sẽ có cả áp lực trên chiến trường. Tôi tin rằng sẽ rất khó khăn cho chúng tôi cho đến tháng 9", ông Zelensky nói với các phóng viên.

Ông Zelensky tiếp tục kêu gọi gia tăng sức ép quốc tế đối với Nga. Sau khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, ông bày tỏ hy vọng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Nga, vốn được nới lỏng tạm thời trong thời gian xung đột, sẽ được khôi phục hoàn toàn.

Vào tháng 3, Mỹ đã cấp miễn trừ 30 ngày cho các nước mua dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu bị xáo trộn bởi cuộc xung đột.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ, trong bối cảnh giá dầu của Moscow tăng cao do khủng hoảng năng lượng.

Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt dọc theo hơn 1.200km tiền tuyến, và cả Nga lẫn Ukraine đều đang gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV vào các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến của nhau.