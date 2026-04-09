Ukraine muốn thúc đẩy khoản vay từ EU để cấp cho quân đội

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev “chắc chắn sẽ mở khóa” khoản vay 90 tỷ euro từ Liên minh châu Âu. Ông đưa ra tuyên bố này tại Đại hội Chính quyền Địa phương và Khu vực, theo Novyny.Live.

Ông nhấn mạnh rằng “chúng tôi chắc chắn sẽ gỡ bỏ việc phong tỏa khoản vay 90 tỷ euro”, đồng thời cho biết số tiền này “là sự sống của chúng tôi, là ô-xy cho quân đội”.

“Chúng tôi sẽ tháo gỡ vấn đề liên quan đến đợt giải ngân đầu tiên trị giá 45 tỷ euro trong năm nay. Chúng tôi hiểu rằng đối với chúng tôi, đây thực sự là sự sống. Là ô-xy cho quân đội, bởi về cơ bản toàn bộ sản xuất công nghệ trong nước đều dựa trên số tiền này, gần 30 tỷ euro, khoảng 28 tỷ euro”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Hiện tại, Ukraine chưa thể nhận khoản vay 90 tỷ euro từ EU do một quyết định thủ tục cần thiết để chuyển tiền đang bị Hungary chặn lại.

Chính quyền Hungary đã đưa ra "tối hậu thư" với Kiev: Khoản tiền chỉ được giải ngân sau khi nguồn cung dầu Nga cho Hungary qua đường ống Druzhba được khôi phục.

Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga tập kích đã khiến đường ống trung chuyển dầu sang Hungary bị hư hại, điều mà Moscow đã bác bỏ. Trong khi đó, 2 nước EU là Hungary và Slovakia cho rằng Ukraine là phía chịu trách nhiệm trong việc nối lại trung chuyển dầu Nga qua đường ống.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố EU sẽ “bằng cách này hay cách khác” cung cấp khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine bất chấp sự phong tỏa từ Hungary.

Mặt khác, ông Zelensky cho biết một cuộc họp 3 bên có sự tham gia của Mỹ, Nga, Ukraine nhằm chấm dứt chiến sự sẽ sớm diễn ra, dù hình thức cụ thể vẫn chưa được quyết định cuối cùng.

“Đã có cuộc trao đổi với đại diện nhóm của Tổng thống Mỹ, và chúng tôi đã thống nhất rằng sẽ sớm có một cuộc họp 3 bên, hoặc sẽ có một hình thức trong đó nhóm phía Mỹ sẽ đến với chúng tôi rồi sau đó có thể sẽ đến với Nga", ông nói.

Ông Zelensky cho biết công việc vẫn đang tiếp tục nhằm hoàn thiện vấn đề các bảo đảm an ninh cho Ukraine, khi nhiều câu hỏi then chốt vẫn chưa có lời giải.

Trong số đó, ông nêu rõ các vấn đề như: việc tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine sau chiến sự, cách thức có được các hệ thống phòng không quan trọng đối với cả các nước châu Âu và Trung Đông, và “câu hỏi khó nhất” là phản ứng của Mỹ nếu xung đột lại xảy ra.

Chánh văn phòng của ông Zelensky, ông Kyrylo Budanov, cho biết ông kỳ vọng một phái đoàn Mỹ có thể đến Kiev sau lễ Phục sinh của Chính thống giáo.

Ông nói rằng phái đoàn Mỹ, do đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, dẫn đầu, có thể thăm Kiev sau ngày 12/4.

Ngày 8/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định rằng cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến “khó giải quyết nhất”.

“Chúng tôi đã có các văn bản từ phía Ukraine và các văn bản từ phía Nga. Thực tế là chúng tôi đã khiến họ nêu rõ lập trường của mình, và theo thời gian, các lập trường đó ngày càng xích lại gần nhau", ông nhấn mạnh.