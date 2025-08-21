Mỹ nêu 2 vấn đề then chốt trên bàn đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 20/8, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine "khá phức tạp".

Theo ông Vance, các cuộc đàm phán nhằm hiện tập trung vào hai vấn đề chính, gồm đảm bảo an ninh cho Kiev và quyền kiểm soát của Moscow đối với một số vùng lãnh thổ nhất định tại Ukraine.

Nếu đồng ý ký kết hiệp định hòa bình, Ukraine muốn được đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ với niềm tin rằng Nga sẽ không mở các chiến dịch quân sự trong tương lai.

Đồng thời, Nga vẫn muốn được duy trì quyền kiểm soát đối với một số vùng lãnh thổ tại Ukraine, trong đó có một số vùng Nga đang kiểm soát và một số vùng Nga chưa kiểm soát.

“Có hai vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết. Điều này có vẻ rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng khó khăn”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Vance cũng cho biết một cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Ukraine và Nga có thể giúp thúc đẩy quá trình đàm phán và đạt được các thỏa thuận.

“Đó thực sự là trọng tâm của cuộc đàm phán. Ukraine muốn được đảm bảo an ninh. Nga muốn kiểm soát một phần lãnh thổ nhất định”, ông Vance nói thêm.

Theo ông Vance, Mỹ đang giải quyết vấn đề này, nhưng thời gian và địa điểm đàm phán vẫn chưa được xác định.

Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đã đích thân trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phó Tổng thống Vance cũng cho biết các nước châu Âu sẽ phải trả "phần lớn" chi phí cho việc đảm bảo an ninh của Ukraine.

"Tôi không nghĩ chúng tôi nên gánh vác nhiều ở đây... Tổng thống (Donald Trump) chắc chắn mong đợi châu Âu đóng vai trò chủ đạo. Dù dưới hình thức nào, châu Âu cũng sẽ phải gánh vác phần lớn gánh nặng. Đây là lục địa của họ, là an ninh của họ, và Tổng thống đã nói rất rõ rằng họ sẽ phải hành động ở đây", ông Vance tuyên bố.

Tổng thống Trump tuần này cho biết ông đã đồng ý với Tổng thống Putin trong các cuộc đàm phán rằng, xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng việc trao đổi lãnh thổ và một số hình thức bảo đảm an ninh từ Mỹ.

Ông Putin cũng nêu rõ, để có một giải pháp lâu dài cho xung đột ở Ukraine, tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được giải quyết, các quan ngại chính đáng của Nga cần được xét đến và cần khôi phục cân bằng an ninh ở châu Âu cũng như trên toàn cầu.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn đàm phán về vấn đề lãnh thổ trong cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Ông Zelensky cho biết Ukraine “sẵn sàng cho bất kỳ hình thức hội đàm nào ở cấp lãnh đạo”, vì chỉ ở cấp lãnh đạo, tất cả những vấn đề phức tạp nhất, khó khăn và quan trọng nhất mới có thể được giải quyết.

Lập trường của Tổng thống Ukraine cho thấy ông mong muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột mà không phải đưa ra những nhượng bộ lớn về lãnh thổ hoặc quân sự.

Các kênh truyền thông dẫn nguồn tin tiết lộ, Nga đang yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) ở miền Đông Ukraine để đổi lấy việc chấm dứt giao tranh ở các khu vực Zaporizhia và Kherson. Nga cũng được cho là sẵn sàng thảo luận việc rút quân khỏi một số khu vực thuộc Kharkov và Sumy.

Moscow hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo bản đồ chiến trường nguồn mở, Nga kiểm soát khoảng 19% diện tích Ukraine. Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Nga cũng kiểm soát một phần nhỏ các vùng Kharkov, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk của Ukraine. Nga tuyên bố đang thiết lập một vùng đệm ở Sumy để bảo vệ vùng Kursk của Nga khỏi các cuộc tấn công của Ukraine.