Nga biến tiêm kích uy lực Su-57 thành "tàu sân bay trên không"

Tiêm kích Su-57 (trái) và UAV S-70 bay cùng nhau (Ảnh: Eurasian Times).

Tập đoàn thiết kế Sukhoi đang chế tạo một kho vũ khí UAV uy lực để mở rộng tầm tác chiến và khả năng tấn công của tiêm kích tàng hình Su-57 “Felon”.

Gói hệ thống bao gồm các UAV đồng hành hoạt động độc lập có thể lăn, cất cánh và hạ cánh tự động; một UAV tự hành được thiết kế để phóng từ Su-57, tấn công rồi quay về một cách tự động như cơ chế của "tàu sân bay" và các UAV tấn công mang bên ngoài phần thân có thể được dẫn tới mục tiêu hoặc phóng như tên lửa hành trình.

Tass dẫn lời Mikhail Strelets, Phó giám đốc thứ nhất kiêm Giám đốc điều hành của Sukhoi, cho rằng hàng không tác chiến cần chuyển từ một tập hợp các máy bay công nghệ cao đơn lẻ sang các hệ thống hàng không tích hợp.

“Đối phó với các hệ thống phòng không nhiều tầng chỉ bằng máy bay có người lái đã trở nên đắt đỏ tới mức không thể chấp nhận. Do đó, trọng tâm đang chuyển sang một mạng lưới các tổ hợp chức năng, mỗi tổ hợp được thiết kế để xử lý các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Hiện tại, chúng tôi làm việc trên khoảng 8 biến thể UAV khác nhau”, ông Strelets cho biết.

Một số UAV tác chiến mà Tập đoàn thiết kế Sukhoi phát triển đã nằm trong phạm vi công khai. Chúng bao gồm: S-70 Okhotnik hoạt động độc lập, S-71M “Monochrome” nằm trong khoang vũ khí của Su-57, S-71K được mang bên ngoài phần thân máy bay.

Okhotnik (Hunter) là một UAV hạng nặng (20-22 tấn) được cho là có thể đạt tốc độ khoảng 1.000km/h. Nó có thiết kế cánh bay và được kéo bởi một động cơ đơn. UAV này, với miệng xả động cơ được tạo hình, có đặc tính tàng hình tốt hơn so với Su-57. Okhotnik được trang bị radar đa năng hiện đại với anten mảng pha chủ động.

UAV này đã tham gia các nhiệm vụ tác chiến ở Ukraine, chuyên thực hiện các chuyến bay trinh sát trong không phận từ tháng 7/2023.

Trong khi đó, Sukhoi khởi xướng phát triển UAV S-71 để đáp ứng các thông số kỹ thuật của Bộ Quốc phòng Nga soạn thảo năm 2019, nhấn mạnh năng lực đa nhiệm.

Dựa trên kinh nghiệm tác chiến, Sukhoi đã điều chỉnh thông số để tăng tầm và giảm diện tích phản xạ radar của UAV.

S-71 bắt đầu thử nghiệm bay treo vào tháng 4/2024 tại trung tâm nghiên cứu bay Zhukovsky của Nga, với các chuyến thử liên quan tới tiêm kích Su-57.

Ở dạng hiện tại, S-71 là một UAV phóng khí tài có thể được giao nhiệm vụ định vị, nhận dạng và chỉ điểm để tấn công các mục tiêu di động.

UAV này được tối ưu cho tàng hình radar, có phần thân hình thang, cánh gập và đuôi chữ V ngược.

S-71K đóng vai trò như một tên lửa hành trình không đối đất có thể được dẫn tới mục tiêu. Nó có đầu đạn mô-đun (bom chùm, nổ mạnh và xuyên lõm), khả năng dẫn mục tiêu nhiều khả năng bằng cảm biến điện - quang hoặc khóa laser bán chủ động.

S-71M có thể tự tìm kiếm, phát hiện và hạ các mục tiêu di động bằng cảm biến điện - quang.

Theo Aviation Week, S-71K được mang bên ngoài phần thân máy bay trong khi S-71M có thể được đặt trong khoang vũ khí của Su-57 hay UAV S-70 Okhotnik.

S-70 và UAV tàng hình S-71M thực tế kéo dài tầm hoạt động của Su-57 sâu vào không phận được bảo vệ bởi các lớp phòng không mà không đặt phi công vào rủi ro.

Một chiếc Su-57 có thể phóng S-71M để xác định vị trí, nhận dạng và chỉ điểm mục tiêu, và S-71K sau đó có thể khai hỏa tấn công. Điều này giúp Su-57 có thể xâm nhập sâu hơn vào không phận đối phương, giảm thiểu nguy cơ bị bắn hạ.