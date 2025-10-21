Phát hiện một người Hàn Quốc tử vong trong khách sạn ở Campuchia

Cảnh sát Campuchi rời khỏi một ngôi chùa ở Phnom Penh vào ngày 20-10, sau khi khám nghiệm tử thi một sinh viên Hàn Quốc được cho là bị tra tấn đến chết tại Campuchia (Ảnh: Yonhap).

Theo thông cáo ngày 21/10 của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, thi thể nạn nhân nam ngoài 50 tuổi được tìm thấy vào khoảng 20h ngày 20/10 giờ địa phương tại một khách sạn ở thành phố Sihanoukville, Campuchia.

Cảnh sát Campuchia đã thông báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc thông qua lãnh đạo cộng đồng người Hàn Quốc tại địa phương.

Người đứng đầu cộng đồng Hàn Quốc tại Campuchia sau đó đã được đề nghị kiểm tra hiện trường và phát hiện một hộ chiếu cùng một mảnh giấy được cho là thư tuyệt mệnh do nạn nhân viết, và một điện thoại di động. Đại sứ quán Hàn Quốc cũng đã cử một viên chức lãnh sự đến hiện trường.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh gần đây liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia làm việc cho các đường dây lừa đảo trực tuyến, buộc Seoul phải tăng cường hợp tác với giới chức Campuchia để thực hiện các biện pháp truy quét tội phạm và đưa công dân liên quan trở về nước.

Tuy nhiên, theo giới chức Hàn Quốc, vụ tử vong mới nhất này ít có khả năng có liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Cảnh sát Campuchia đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ lãnh sự nhanh chóng cho gia đình nạn nhân, bao gồm việc lo hậu sự và các thủ tục liên quan.