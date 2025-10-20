Thái Lan điều tra tin đồn 7 chính trị gia bị nghi dính lừa đảo ở Campuchia

Công dân Thái Lan được giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo ở Campuchia năm 2021 (Ảnh minh họa: Bangkok Post).

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 19/10 cho biết ông đã ra lệnh điều tra thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đang nắm danh sách 7 chính trị gia Thái Lan liên quan đến một đường dây lừa đảo ở Campuchia.

Ông Anutin nói đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và đội ngũ của mình kiểm tra thông tin, đồng thời kêu gọi công chúng không nên lo lắng.

“Nếu có tên cụ thể được tiết lộ, chúng tôi sẽ hành động ngay. Nếu có bằng chứng vi phạm pháp luật, các biện pháp pháp lý sẽ được tiến hành mà không có ngoại lệ”, ông nói và nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ không dung túng cho bất kỳ sai phạm nào.

Khi được hỏi liệu vấn đề này có được đề cập trong cuộc điện đàm gần đây giữa ông và Tổng thống Hàn Quốc hay không, ông Anutin cho biết không có cuộc thảo luận nào, đồng thời tỏ ra nghi ngờ về độ tin cậy của các báo cáo. Ông cho rằng nếu thông tin xuất phát từ mạng xã hội “thì càng phải được xác minh kỹ lưỡng”.

Thủ tướng Anutin cũng cho biết, nếu tin tức được xác nhận, ông sẽ có cơ hội gặp lại Tổng thống Hàn Quốc tại Hội nghị Cấp cao APEC sau 2 tuần nữa. “Nếu danh sách được tiết lộ trước đó, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra toàn diện và xử lý theo đúng pháp luật”, ông nói.

Khi được hỏi liệu Bộ Ngoại giao Thái Lan đã bắt đầu liên hệ với phía Hàn Quốc để xác minh thông tin hay chưa, ông Anutin xác nhận đã ra lệnh thực hiện, đồng thời Đại sứ quán Thái Lan tại Seoul cũng đang tiến hành kiểm chứng các cáo buộc.

Về nỗ lực chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, ông Anutin cho biết chỉ trong tuần đầu tiên kể từ khi chính phủ mới nhậm chức, 37 nghi phạm đã bị bắt giữ và nhiều cuộc điều tra khác đang tiếp diễn. Ông nói thêm, một cuộc họp lớn sẽ được tổ chức vào ngày 20/10 để tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến.

Khi được hỏi liệu Thái Lan có tham gia các biện pháp trừng phạt quốc tế hoặc tài chính đối với các công ty Campuchia bị nghi liên quan đến mạng lưới lừa đảo hay không, ông Anutin cho biết vấn đề này “đã trở thành ưu tiên khu vực và toàn cầu, và Thái Lan sẽ hợp tác đầy đủ với các nỗ lực quốc tế để chống lại loại tội phạm này bằng mọi cách có thể”.

Về phía Hàn Quốc, Đại sứ quán tại Thái Lan bác bỏ các thông tin Thủ tướng Hàn Quốc có trong tay danh sách 7 chính trị gia Thái Lan có liên quan đến vụ lừa đảo ở Campuchia.

“Chính phủ Hàn Quốc khẳng định thông tin này là sai sự thật”, Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết, đồng thời nói rằng sẽ thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn việc lan truyền tin giả.