Campuchia làm rõ thông tin về "công dân Hàn Quốc mất tích"

3 nghi phạm bị truy tố vì tội giết một sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia (Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Campuchia/Korea Times).

Khmer Times ngày 17/10 đã đăng tải thông cáo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia gửi tới công chúng trong nước và quốc tế, trong đó làm rõ một số báo cáo gần đây do các kênh truyền thông Hàn Quốc và các nguồn nước ngoài khác công bố.

Thông cáo nêu rõ, những báo cáo này, với thông tin chưa chính xác, đã gây ra sự nhầm lẫn về bản chất của các vụ việc và có nguy cơ gây tổn hại tới tinh thần hợp tác giữa cơ quan cảnh sát của hai nước.

Thông cáo đã đề cập cụ thể đến thông tin được trích dẫn trong bài viết đăng trên báo Korea Times của Hàn Quốc vào ngày 14/10.

Trước đó, Korea Times dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia đã nhận được tổng cộng 330 đơn trình báo về các đường dây tội phạm có tổ chức chuyên thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến và bắt cóc người Hàn Quốc.

Những trường hợp này bao gồm đơn trình báo của cá nhân ở Campuchia hoặc gia đình và người quen của họ tại Hàn Quốc. Quan chức Hàn Quốc cho biết, tính đến tháng 8, khoảng 260 vụ việc trong số đó đã được giải quyết.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến tháng 8, vẫn còn khoảng 80 công dân Hàn Quốc mất tích tại Campuchia.

Thông cáo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia nêu rõ, trong năm nay, chính quyền Campuchia đã nhận được yêu cầu chính thức từ Đại sứ quán Hàn Quốc về thông tin liên quan đến tổng cộng 118 công dân Hàn Quốc được báo cáo mất tích, bao gồm 3 phụ nữ.

Trong số này, 40 người được xác nhận đã rời khỏi Campuchia, trong khi 2 người không có dữ liệu nhập cảnh hoặc xuất cảnh được ghi nhận trong hệ thống xuất nhập cảnh của Campuchia.

Đối với 76 người còn lại, những người không có hồ sơ xuất cảnh khỏi Campuchia, các cuộc điều tra kỹ lưỡng đang được tiến hành và chính quyền Campuchia đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tìm kiếm những người với sự quan tâm cao nhất.

Theo thông cáo, từ đầu năm đến nay, chính quyền Campuchia đã nhận được 52 yêu cầu hỗ trợ liên quan đến công dân Hàn Quốc, bao gồm tổng cộng 60 cá nhân (trong đó có 9 phụ nữ), được gửi thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc, các cá nhân và gia đình họ.

Kết quả là, chính quyền Campuchia đã giải quyết thành công 35 trường hợp liên quan đến 40 cá nhân (bao gồm 4 phụ nữ), trong khi 3 trường hợp liên quan đến 5 cá nhân vẫn chưa được giải quyết. Các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra liên quan đến các trường hợp còn lại.

Ngoài ra, vào ngày 17/10, các cơ quan có thẩm quyền của Campuchia đã lên kế hoạch hồi hương 59 công dân Hàn Quốc (bao gồm 4 phụ nữ). Những người này đã nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền Campuchia hoặc từng bị giam giữ vì nhiều tội danh khác nhau, với sự hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia.

Hàn Quốc tuần này đã cấm công dân của mình tới một số khu vực ở Campuchia và cử nhóm công tác đặc biệt tới Campuchia để thảo luận về các vụ việc liên quan đến những lời mời làm việc giả mạo và trung tâm lừa đảo, vốn liên quan đến các công dân Hàn Quốc.

Theo phía Seoul, khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc được cho là nằm trong tổng số khoảng 200.000 người đang làm việc trong các đường dây lừa đảo ở Campuchia.

Một số người bị buộc phải tham gia các vụ lừa đảo kiểu chiêu trò đầu tư tiền điện tử, xây dựng lòng tin với nạn nhân trong thời gian dài trước khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền của họ.

Các băng nhóm tội phạm có tổ chức điều hành những đường dây này đã nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu, gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm.

Các động thái của Hàn Quốc diễn ra sau khi dư luận nước này rúng động bởi vụ sát hại một sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia. Nạn nhân được cho là đã bị bắt cóc và tra tấn bởi một băng nhóm tội phạm hồi tháng 8.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết có 63 công dân của họ bị nhà chức trách Campuchia giam giữ và khẳng định sẽ đưa tất cả họ trở về nước.