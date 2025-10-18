Hàn Quốc đưa 64 nghi phạm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia về nước điều tra

Cảnh sát dẫn giải nhóm công dân bị cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo ở Campuchia tại sân bay Incheon (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, máy bay Korean Air chở 64 công dân của nước này đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 8h35 sáng nay 18/10, sau chuyến bay kéo dài khoảng 5 giờ từ sân bay quốc tế Techo gần Phnom Penh, Campuchia.

Theo các nguồn tin điều tra, những người này đã bị bắt ngay khi lên máy bay và được chuyển đến các đồn cảnh sát trên khắp cả nước để phục vụ điều tra về hành vi phạm pháp bị cáo buộc. Theo luật Hàn Quốc, máy bay mang quốc kỳ được xem là lãnh thổ Hàn Quốc, do đó lệnh bắt giữ có thể được thi hành ngay trên chuyến bay.

Nhóm công dân vừa hồi hương bị cáo buộc tham gia điều hành các đường dây lừa đảo trực tuyến trong các khu phức hợp tội phạm tại Campuchia. Trong đó, 59 người bị bắt trong các đợt truy quét, còn lại được giải cứu sau khi tự báo cáo tình trạng bị giam giữ.

Phần lớn họ đang đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hàn Quốc, một số thậm chí bị truy nã quốc tế của Interpol. Tất cả đều từng bị cơ quan hải quan Campuchia tạm giữ, con số thực tế nhiều hơn 5 người so với báo cáo ban đầu của cảnh sát Campuchia.

Đây là chiến dịch đưa tội phạm lớn nhất từ một quốc gia về Hàn Quốc và là lần hồi hương thứ ba trong loạt hoạt động tương tự của chính phủ Seoul.

Theo nhà chức trách, 190 cảnh sát Hàn Quốc đã tháp tùng chuyến bay để bảo đảm an ninh và giám sát nghi phạm trong suốt hành trình. Tại sân bay Incheon, 23 xe chuyên dụng đã được huy động sẵn để đưa các nghi phạm tới các đồn cảnh sát trên toàn quốc, khởi đầu cho cuộc điều tra quy mô lớn về mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia này.

“Chúng tôi tái khẳng định thiện chí hợp tác của chính phủ Campuchia và đã đạt được thỏa thuận tăng cường phối hợp song phương bằng việc thiết lập lực lượng phản ứng chung chống loại tội phạm này”, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Ji-na cho biết.

Bà nói thêm, chính phủ Hàn Quốc sẽ “xây dựng một cơ chế hiệu quả nhằm xóa bỏ các đường dây lừa đảo trực tuyến ở Campuchia nhắm vào công dân Hàn Quốc và sẽ tích cực vận hành cơ chế đó”.

Ông Park Sung-joo, Cục trưởng Cơ quan Điều tra Quốc gia và là thành viên phái đoàn, cho biết phía Campuchia đã đồng ý thông báo ngay lập tức cho Seoul nếu có thêm người Hàn Quốc bị bắt trong các chiến dịch truy quét. Hai nước cũng sẽ trao đổi chứng cứ liên quan đến các vụ án, chẳng hạn điện thoại di động, để phục vụ điều tra ban đầu.

Đợt hồi hương quy mô lớn trên diễn ra sau vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc bị hành hung đến tử vong tại Campuchia. Sinh viên này được cho là đã bị dụ dỗ bởi một tổ chức tội phạm lôi kéo lao động bằng lời hứa việc nhẹ lương cao.

Vụ việc phơi bày tình trạng ngày càng nhiều người Hàn Quốc bị lôi kéo sang Campuchia, rồi bị ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến, chịu cảnh giam giữ và bạo hành từ các tổ chức tội phạm. Điều này buộc chính phủ Hàn Quốc phải hành động khẩn cấp.

Trong tuần này, đội phản ứng liên ngành của chính phủ Hàn Quốc được cử sang Campuchia để hỗ trợ các công dân bị cho là liên quan đến đường dây lừa đảo do các băng nhóm tội phạm địa phương điều hành.