Hàn Quốc dùng "cơ chế kiểm duyệt khẩn cấp" ngăn nguy cơ lừa đảo trực tuyến

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac (Ảnh: Chosun).

Tổng thống Lee Jae-myung ngày 16/10 đã ra chỉ thị nhằm ngăn chặn các quảng cáo tuyển dụng đang dụ dỗ công dân Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động phạm tội tại nước ngoài.

Ông Lee chỉ đạo rằng Hàn Quốc phải “nhanh chóng đưa ra biện pháp xóa bỏ các quảng cáo này bằng cách sử dụng hệ thống xét duyệt khẩn cấp của Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC)”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac cho biết trong cuộc họp tại văn phòng tổng thống ở Yongsan cùng ngày rằng, các vụ việc công dân Hàn Quốc bị các đường dây tội phạm lừa sang Campuchia trong thời gian qua đang được chính phủ thảo luận như là một vấn đề nghiêm trọng và nhiều biện pháp ứng phó đã được quyết định triển khai.

"Tổng thống Lee Jae-myung liên tục yêu cầu phản ứng toàn diện và chỉ đạo kiểm tra kỹ lưỡng mọi tình huống đang diễn ra cũng như thực hiện cẩn trọng các biện pháp", ông Wi nói.

Theo ông Wi, Tổng thống Lee đã được báo cáo và đưa ra chỉ đạo cho các biện pháp như tăng nhân lực tại Campuchia, nâng mức cảnh báo du lịch, tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương, xử lý các trang web tuyển dụng và triển khai các ứng dụng phi tập trung chống lừa đảo.

"Chính phủ đang tích cực xử lý vấn đề này với nhận thức cao hơn", ông khẳng định.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ tích cực xem xét các kế hoạch hợp tác quốc tế thông qua các cuộc thảo luận liên ngành để tịch thu lợi nhuận từ các đường dây tội phạm này và áp đặt biện pháp trừng phạt.

Ở cấp Liên hợp quốc, Hàn Quốc sẽ đề xuất các biện pháp hợp tác, bao gồm tăng cường phối hợp giữa các ủy ban nhân quyền, cơ quan phòng chống ma túy, cơ quan thực thi pháp luật, và nâng cao năng lực phản ứng khẩn cấp đối với các hành vi vi phạm quyền lợi của nạn nhân.

Hàn Quốc cũng sẽ tham gia tích cực hơn vào các cuộc thảo luận của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về quản trị và chính sách giữa các nước lớn nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp và tội phạm kỹ thuật số".

Cuối cùng, ông cho biết, Hàn Quốc sẽ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật châu Á để thiết lập hệ thống điều tra và hợp tác chung, nhắm vào các khu vực nơi ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đang phát triển nhanh chóng.

Ngày 16/10, phái đoàn liên ngành của chính phủ Hàn Quốc, do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina dẫn đầu cùng với Cục trưởng Cục Điều tra Quốc gia Park Sung-joo, đã tới Phnom Penh, Campuchia.

Tại đây, phái đoàn đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết, 2 bên đã trao đổi về nỗ lực chung trong việc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các vụ lừa đảo trực tuyến, nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa chính quyền Campuchia và Hàn Quốc trong những năm qua đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Đồng thời, ông khẳng định, Campuchia và Hàn Quốc sẽ tiếp tục củng cố hợp tác để phòng ngừa, trấn áp và đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến hiệu quả hơn, góp phần duy trì hòa bình, trật tự công cộng và an ninh xã hội.