Pháp: Châu Âu cần có vũ khí như tên lửa "không thể đánh chặn" của Nga

Tên lửa Oreshnik (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Châu Âu, và đặc biệt là Pháp, phải sở hữu các loại vũ khí tương tự như tên lửa siêu vượt âm “Oreshnik” của Nga, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố khi phát biểu trước các quân nhân Pháp tại căn cứ không quân Istres ở miền nam nước này.

“Chúng ta cũng phải trang bị những loại vũ khí như vậy, những vũ khí có khả năng thay đổi tình hình trong ngắn hạn”, Tổng thống nói trong bài phát biểu được phát sóng trên trang của Điện Élysée trên mạng xã hội X.

Ông Macron thừa nhận rằng “Pháp nằm trong tầm bắn của Oreshnik”.

Hệ thống tên lửa tầm trung cơ động trên bộ Oreshnik lần đầu tiên được sử dụng vào tháng 11/2024, khi một tên lửa siêu vượt âm mang đầu đạn phi hạt nhân đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp - quốc phòng của Ukraine tại Dnepropetrovsk.

Một ngày sau khi hệ thống tên lửa Oreshnik được sử dụng trong năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã có sẵn một kho các tên lửa loại này và việc sản xuất hàng loạt đã được triển khai.

Gần đây, lực lượng Nga đã tập kích tỉnh Lviv của Ukraine bằng một tên lửa Oreshnik.

Theo ông Macron, Oreshnik của Nga có tầm bắn tới các quốc gia châu Âu, nên châu lục này cần có vũ khí tương tự để ứng phó. Nhà lãnh đạo Pháp lưu ý sáng kiến ELSA của châu Âu nhằm phát triển một loại tên lửa hành trình tầm xa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh Nga đã 2 lần tập kích Ukraine bằng Oreshnik.

Ông Macron nói thêm rằng Pháp, cùng với các đối tác Đức và Anh, phải hành động một cách dứt khoát để phát triển năng lực tấn công tầm xa. Theo ông, điều này sẽ giúp nâng cao uy tín và củng cố khả năng răn đe hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng Oreshnik là không thể bị đánh chặn và có sức công phá mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ được trang bị đầu đạn thông thường.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng các đầu đạn tách rời của Oreshnik lao xuống với tốc độ khoảng 12.000km/h và không thể bị ngăn lại, đồng thời cho rằng việc sử dụng nhiều đầu đạn như vậy trong một cuộc tập kích thông thường có thể gây sức công phá tương đương một đòn đánh bằng vũ khí hạt nhân.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới sức nóng 4.000 độ C, khiến bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Kể từ năm 2024, Nga đã đưa Oreshnik vào sản xuất hàng loạt và cũng bố trí loại tên lửa này trên lãnh thổ của đồng minh thân cận Belarus.

Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, việc Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik trong cuộc tập kích nhằm vào Ukraine phát đi một thông điệp cứng rắn của Moscow.

ISW gọi cuộc tập kích này là một phần trong hoạt động “vung thanh gươm răn đe hạt nhân” của Nga, nhằm cảnh báo các nước phương Tây không triển khai binh sĩ tới Ukraine. Trước đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây có kế hoạch đưa quân tới Ukraine sau lệnh ngừng bắn là không chấp nhận được và sẽ coi đó là mục tiêu hợp pháp.