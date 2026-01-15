Nga được cho là đã triển khai tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik (Ảnh: TASS-Yonhap).

Nga phô diễn khả năng tấn công chính xác tầm xa

Moscow tuyên bố sẽ có đòn tấn công trả đũa sau khi cáo buộc Kiev tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Novgorod. "Nói là làm", rạng sáng 8/1, một cuộc không kích lớn đã xảy ra ở Lvov, Ukraine, cách biên giới Ba Lan - một thành viên NATO - khoảng 60km.

Hãng thông tấn TASS cho biết, quân đội Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik từ trường bắn Kapustin Yar, tỉnh Astrakhan, tập kích khu vực Lvov, tỉnh cực tây của Ukraine.

Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm trung đầu tiên của Nga được phát triển sau Chiến tranh Lạnh.

Các đoạn phim do phía Ukraine quay được cho thấy nhiều đầu đạn tốc độ cao xuyên qua những đám mây, tạo nên một quầng sáng cam đỏ kỳ lạ bao phủ bầu trời Lvov, khiến nhiều người thậm chí còn nghĩ rằng vũ khí hạt nhân đã được sử dụng.

Theo quan sát của Ukraine, tên lửa đã vượt qua quãng đường 1.500km chỉ trong ít phút với tốc độ 13.000km/h, tương đương khoảng Mach 10,53. Tốc độ cực cao này đã khiến các hệ thống phòng thủ của Ukraine không thể đánh chặn.

Trước đây, Ukraine từng tuyên bố bắn hạ được các mục tiêu đạn đạo với tỷ lệ trên 80%. Tuy nhiên, lần này Ukraine thừa nhận rằng, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng những hạn chế về kỹ thuật khiến họ chỉ có thể quan sát chứ không thể đánh chặn. Ukraine không đề cập đến những mục tiêu nào đã bị tấn công hoặc mức độ thiệt hại.

Ông Kozytsky, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Lvov của Ukraine, cho biết, một địa điểm cơ sở hạ tầng trọng yếu, cụ thể là kho chứa khí đốt Stry, đã bị tên lửa đánh trúng, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp khí đốt tại địa phương.

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik: Lời răn đe đanh thép của Nga với phương Tây (Video: Aitelly).

Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik có gì đặc biệt?

Đây là lần thứ hai Moscow sử dụng tên lửa Oreshnik trong chiến đấu, gây ra mối lo ngại đáng kể cho phương Tây.

Oreshnik được thiết kế đặc biệt, có thể phóng 6 đầu đạn hồi quyển đa mục tiêu (MIRV) nhắm vào 6 mục tiêu khác nhau. Như vậy, một tên lửa duy nhất có thể bao phủ 6 thành phố.

Đầu đạn siêu thanh của nó tạo ra luồng plasma khi lao xuống, có thể xuyên thủng các công sự ngầm rất kiên cố nhờ tốc độ cao.

Vài giờ trước khi Nga phóng tên lửa Oreshnik, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố rằng, "một cuộc tấn công quy mô lớn rất có thể xảy ra".

Tên lửa Oreshnik chỉ là một phần trong đòn trả đũa bởi Moscow cũng tiến hành các cuộc không kích bằng các loại vũ khí khác, gây ra hàng loạt vụ nổ ở thủ đô Kiev và một số tỉnh thành.

Moscow răn đe ai?

Nga một lần nữa chứng minh khả năng tấn công tầm xa của họ thông qua việc phóng tên lửa tầm trung, điều này khiến phương Tây lo ngại sâu sắc.

Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (Hiệp ước INF), Nga bắt đầu phát triển tên lửa tầm trung thế hệ mới và đẩy nhanh tiến độ dưới áp lực của cuộc xung đột Ukraine.

Trong khi quân đội Mỹ vẫn chưa triển khai bất kỳ tên lửa đạn đạo tầm trung nào, Nga đã hoàn thành việc phát triển và sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik, chính thức đưa vào trực chiến cuối năm 2025.

Chỉ vài ngày sau khi triển khai, nó đã được khai hỏa, điều đó cho thấy việc sử dụng loại tên lửa này trong tương lai sẽ còn tăng lên, đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với không chỉ Ukraine mà còn cả phương Tây.

Ban đầu, do ràng buộc của Hiệp ước INF, Nga thiếu tên lửa đạn đạo tầm trung, nhưng giờ đây, với Oreshnik, họ có thêm vũ khí răn đe với các đối thủ ở châu Âu. Hơn nữa, đó không chỉ là một tên lửa thông thường, mà có thể mang cả đầu đạn hạt nhân, điều này đang gây ra mối lo ngại lớn cho châu Âu.

Nga 2 lần phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào Ukraine ngày 8/1 (bên trái) và ngày 21/11/2024 (Video: Telegram).

Châu Âu chưa có khả năng bắn hạ tên lửa Oreshnik

Không chỉ Ukraine, mà cả châu Âu dường như cũng đều "bất lực" trước tên lửa Oreshnik. Với tốc độ Mach 10, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của châu Âu không thể đánh chặn. Đặc biệt, các đầu đạn hồi quyển đa mục tiêu khiến việc đánh chặn càng khó khăn hơn.

Vụ Nga tập kích Ukraine không phải là vấn đề, vì châu Âu không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nếu xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang thì họ sẽ là bên có thể phải gánh chịu hậu quả.

Ukraine không muốn thất bại, họ tiếp tục kiên cường kháng cự, và các nước châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, vẫn luôn sát cánh với Kiev. Tuy nhiên, dưới các cuộc tấn công của Nga, Ukraine đã phải trả giá rất đắt, và châu Âu cũng đang chịu áp lực rất lớn.

Châu Âu và Ukraine đã và đang cố gắng thuyết phục Nga xuống thang. Ukraine sẽ không từ bỏ tư cách thành viên NATO cũng như không nhượng lại lãnh thổ cho Nga, và nước này cũng yêu cầu Moscow bồi thường chiến tranh.

Nga một mặt tuyên bố coi trọng các cuộc đàm phán hòa bình, mặt khác vẫn đẩy mạnh hoạt động tấn công. Chủ trương xuyên suốt của Moscow là "vừa đánh vừa đàm".

Việc Nga đột ngột sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công các mục tiêu ở Ukraine, không chỉ đơn thuần là một đòn trả đũa, mà còn là việc tận dụng cơ hội này để chứng minh với thế giới rằng, họ hoàn toàn sẽ không khuất phục trước áp lực của phương Tây.