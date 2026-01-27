Ukraine tiết lộ vũ khí giúp tập kích 820.000 mục tiêu của Nga

Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV (Ảnh: AFP).

Các hệ thống không người lái của Ukraine đã đánh trúng gần 820.000 mục tiêu của Nga trong suốt năm 2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo ngày 26/1 trong lễ giới thiệu sáng kiến “E-Points” nhằm đánh giá hiệu quả của các đơn vị UAV.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao hiện nay, các số liệu cho thấy UAV đã vượt pháo binh để trở thành vũ khí chủ đạo trên chiến trường của Ukraine, với phần lớn các hệ thống được sản xuất trong nước.

Phía Ukraine thường ghi nhận các vụ tập kích bằng UAV trong một hệ thống theo dõi tập trung. Ông Zelensky cho biết UAV hiện chiếm hơn 80% các đòn tập kích vào mục tiêu đối phương.

“Hôm nay, pháo binh vẫn quan trọng, nhưng theo một cách khác. Nhân lực, và trên hết là bộ binh của chúng ta, thực hiện những nhiệm vụ nền tảng. Nhưng bản thân chiến sự đang thay đổi, và mọi thứ ngày càng phụ thuộc rất lớn vào một yếu tố quan trọng khác, đó là ai nhanh hơn và mạnh hơn trong việc áp dụng công nghệ, thích ứng công nghệ", ông nói.

Ukraine đang vận hành một hệ thống thưởng điểm, trong đó mỗi vụ tập kích được xác minh sẽ được cộng điểm điện tử. Các đơn vị có thể đổi số điểm này lấy UAV, trang bị tác chiến điện tử và các khí tài khác trên nền tảng trực tuyến Brave 1.

Ông Zelenskyy nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ trước các UAV tầm xa Shahed của Nga và các UAV đối phương khác, vốn đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ukraine. Theo ông, tỷ lệ đánh chặn thành công cần phải được nâng lên đáng kể.

Thiếu tá Robert “Madyar” Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, cuối tuần qua nói rằng các đơn vị của ông chịu trách nhiệm cho khoảng 1/3 số đòn tập kích trên chiến trường của Ukraine bằng UAV.

Nga chưa bình luận về con số mà phía Ukraine nêu ra.