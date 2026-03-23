Ông Kim Jong-un tái đắc cử Chủ tịch Triều Tiên

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: KCNA).

Thông tin này được công bố sau khi Triều Tiên bắt đầu tổ chức kỳ họp của Hội nghị Nhân dân Tối cao (SPA), tức quốc hội nước này, một ngày trước đó. Cuộc họp tại Bình Nhưỡng thảo luận về việc sửa đổi và bổ sung Hiến pháp, cũng như bầu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ và các cơ quan lãnh đạo nhà nước khác.

“Hội nghị Nhân dân Tối cao đã tái bầu đồng chí Kim Jong-un làm Chủ tịch Quốc vụ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại kỳ họp đầu tiên, hoạt động quốc vụ đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 15”, KCNA thông báo.

Việc ông Kim được tái bổ nhiệm vào vị trí cao nhất của Ủy ban Quốc vụ đánh dấu nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp kể từ khi cơ quan này được thành lập năm 2016 với vai trò là cơ quan định hướng chính sách cao nhất của đất nước.

Trong cuộc họp, quan chức Jo Yong-won, một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Kim, cũng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ SPA, vị trí cao nhất trong cơ quan lập pháp, theo KCNA. Thủ tướng Pak Thae-song giữ nguyên chức vụ, trong khi cựu Thủ tướng Kim Tok-hun được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất.

Triều Tiên thường triệu tập kỳ họp của cơ quan lập pháp sau mỗi kỳ đại hội đảng để ban hành các đạo luật nhằm triển khai các quyết định đã được thông qua.

KCNA cho biết cuộc họp hôm 22/3 cũng thảo luận việc sửa đổi Hiến pháp Triều Tiên, các biện pháp triển khai kế hoạch phát triển quốc gia 5 năm được công bố tại đại hội đảng Lao động, cũng như ngân sách nhà nước năm 2026.