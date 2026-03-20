Xe tăng “không có đối thủ trên thế giới” của Triều Tiên phô diễn sức mạnh

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát "cuộc tập trận chiến thuật tấn công phối hợp của các tiểu đơn vị bộ binh và xe tăng" tại Căn cứ huấn luyện số 60 thuộc Quân đoàn Phòng thủ Thủ đô của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Những bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy cô Kim Ju-ae, con gái của Chủ tịch Kim Jong-un, ngồi trên xe tăng cùng cha. Động thái này đánh dấu sự xuất hiện mới nhất của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên tại một sự kiện quân sự quan trọng.

Theo KCNA, cuộc tập trận được tổ chức nhằm mục đích "làm quen với mệnh lệnh phối hợp và các phương pháp chiến đấu" trong hoạt động tác chiến của các đơn vị chiến thuật để tăng cường khả năng tấn công, đột kích và chiếm giữ tuyến phòng thủ chống thiết giáp của đối phương.

Trong cuộc tập trận, máy bay không người lái đã tấn công sở chỉ huy của đối phương dựa trên dữ liệu trinh sát thời gian thực, trong khi tên lửa chống tăng bắn từ một đơn vị xe bọc thép đã đánh trúng mục tiêu.

Các đơn vị tấn công hậu phương sau đó đã hạ máy bay không người lái và trực thăng vũ trang của đối phương từ các vị trí phục kích trước khi chiếm giữ tuyến phòng thủ chống tăng, tạo điều kiện cho xe tăng và bộ binh phát động tấn công.

Cuộc tập trận bao gồm "nhiều cuộc thử nghiệm" để đánh giá hệ thống phòng thủ chủ động của xe tăng chiến đấu chủ lực mới, trong đó đánh chặn tất cả các tên lửa chống tăng và máy bay không người lái tấn công từ các vị trí và hướng khác nhau để "chứng minh hiệu quả của hệ thống phòng thủ chủ động ưu việt” của xe tăng.

Ông Kim Jong-un ca ngợi xe tăng mới "rất ưu việt" và "không có đối thủ trên thế giới về sức mạnh tấn công và tính cơ động", cũng như khả năng tự vệ.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong quá trình phát triển xe tăng, việc cải thiện khả năng sống sót của phương tiện này được ưu tiên đặc biệt, trong đó nhấn mạnh vào hệ thống tự vệ di động, có khả năng phát hiện các mối đe dọa từ mọi hướng và tấn công tên lửa chống tăng dẫn đường và máy bay không người lái với độ chính xác cao.

"Đây là một sự thay đổi lớn khi lực lượng thiết giáp của chúng ta, vốn kém hiệu quả trong các hoạt động ban đêm, đã hoàn toàn khắc phục được những hạn chế trong chiến đấu. Từ nay trở đi, lực lượng bộ binh của chúng ta sẽ được trang bị rộng rãi các loại xe tăng ưu việt này”, ông Kim Jong-un nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh việc phải liên tục nâng cao hiệu suất của xe tăng chiến đấu chủ lực để bắt kịp xu hướng phát triển không ngừng của chiến tranh hiện đại. Ông cũng kêu gọi "đạt được những thành tựu nhanh chóng trong việc hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến tranh" trên tất cả các đơn vị quân đội.

