Tổng thống Mỹ muốn gặp Chủ tịch Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi năm 2019 (Ảnh: AFP).

Yonhap đưa tin ngày 14/3, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trao đổi tại Washington về khả năng nối lại các cuộc đàm phán giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Thủ tướng Kim nói với ông Trump rằng ông là nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất từng đối thoại với ông Kim Jong-un và hiện là người duy nhất có thể giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.

“Tổng thống Trump nói ông tò mò liệu ông Kim Jong-un có muốn trao đổi với Mỹ hay với chính ông hay không, và hỏi quan điểm của tôi về điều đó”, Thủ tướng Kim cho biết.

Quan chức Hàn Quốc không nói rõ ông đã đưa ra những đề xuất cụ thể nào với ông Trump, nhưng cho biết ông nói với Tổng thống Mỹ rằng những phát biểu gần đây từ Bình Nhưỡng cho thấy ông Kim Jong-un có thể sẵn sàng đối thoại với Mỹ. Ông nói thêm rằng ông Trump tỏ ra rất quan tâm đến chủ đề này.

Theo Thủ tướng Hàn Quốc, ông Trump cho rằng một cuộc gặp với ông Kim Jong-un sẽ là “điều tốt”.

Trong nhiều thập kỷ, Washington đã dẫn đầu các nỗ lực nhằm giải giáp chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nhưng các hội nghị thượng đỉnh, lệnh trừng phạt cho đến nay hầu như không mang lại nhiều kết quả.

Trong những tháng gần đây, chính quyền ông Trump đã thúc đẩy việc khôi phục các cuộc đàm phán cấp cao với Bình Nhưỡng, hướng tới khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un trong năm nay. Ông Trump dự kiến sẽ tới Trung Quốc vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 và có những đồn đoán rằng, ông có thể nhân dịp này để gặp ông Kim.

Thủ tướng Hàn Quốc cho biết ông Trump đã nói với ông trong cuộc trao đổi: “Gặp ông Kim Jong-un sẽ là điều tốt. Gặp gỡ luôn là điều rất tốt. Nhưng điều đó có thể xảy ra khi chúng ta đến Trung Quốc lần này, hoặc có thể không, hoặc thậm chí có thể diễn ra sau đó, đúng không?”.

Ông Kim nói với các phóng viên tại Mỹ rằng ông và ông Trump đều đồng ý rằng nếu một cuộc gặp “diễn ra sớm, hoặc vào khoảng thời gian chuyến thăm Trung Quốc, thì bản thân điều đó cũng đã có ý nghĩa”.

“Nhưng ngay cả khi không phải vậy, điều quan trọng về bản chất là đối thoại hoặc tiếp xúc vẫn diễn ra, và ông Trump dường như rất kiên định về điểm này", Thủ tướng Hàn Quốc cho biết.

Trong chuyến thăm châu Á vào tháng 10, ông Trump từng nói ông “cởi mở 100%” cho việc gặp ông Kim Jong-un, nhưng phát biểu này không nhận được phản hồi từ Bình Nhưỡng.

Sau nhiều tháng im lặng về chủ đề này, ông Kim Jong-un gần đây nói rằng 2 quốc gia có thể “hòa hợp” nếu Washington chấp nhận vị thế hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Trump đã gặp Kim Jong-un trong 3 vòng đàm phán vào các năm 2018 và 2019 nhằm thương lượng cải thiện quan hệ và tìm lộ trình để Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã đình trệ sau khi ông Trump rời nhiệm sở.