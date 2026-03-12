Nhà lãnh đạo Triều Tiên thử nghiệm bắn súng tại nhà máy vũ khí

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắn thử súng khi đến thăm nhà máy sản xuất vũ khí ở Bình Nhưỡng ngày 11/3 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát hoạt động sản xuất vũ khí tại một "nhà máy đạn dược lớn" hôm 11/3.

Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy con gái của ông Kim Jong-un, cô Kim Ju-ae, đã đi cùng cha trong chuyến thị sát nhà máy.

Ông Kim Jong-un và con gái cùng thử nghiệm bắn súng lục tại trường bắn bên trong nhà máy.

KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã nhận được báo cáo về tính ưu việt của loại súng lục mới được sản xuất tại nhà máy, bao gồm hiệu suất cấu trúc, tỷ lệ trúng đích, hỏa lực tập trung và tính hữu dụng trong chiến đấu, đồng thời bày tỏ sự hài lòng về quá trình phát triển của vũ khí.

Con gái ông Kim Jong-un cũng bắn thử súng tại nhà máy vũ khí (Ảnh: Reuters).

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã đưa ra chỉ thị quan trọng về việc thiết lập một dây chuyền sản xuất mới tại nhà máy trong khuôn khổ kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm được thông qua tại đại hội đảng vào tháng trước.

KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà máy sản xuất vũ khí hạng nhẹ, bao gồm súng lục, trong việc tăng cường "hiệu quả chiến đấu của quân đội, lực lượng an ninh và lực lượng dân quân", đồng thời kêu gọi mở rộng và hiện đại hóa các nhà máy này.

Ông Kim Jong-un đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc họp mở rộng của ủy ban quân sự vào tháng tới để xem xét việc hiện đại hóa các nhà máy sản xuất đạn dược và ngân sách nhằm nâng cấp 3 đơn vị sản xuất đạn dược trọng điểm theo kế hoạch phát triển 5 năm mới.

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy vũ khí Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy phát triển và triển khai các loại vũ khí bí mật mới trong 5 năm tới.

Ông cho biết công việc sẽ bắt đầu đối với các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất và tàu ngầm, các hệ thống tấn công không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo, vũ khí đặc biệt nhằm tấn công vệ tinh đối phương trong trường hợp chiến sự nổ ra, hệ thống tác chiến điện tử, cũng như các vệ tinh trinh sát tiên tiến.

Kế hoạch cũng triển khai bổ sung vũ khí chiến lược hằng năm nhằm răn đe đối thủ. Cụ thể, các hệ thống như pháo phản lực phóng loạt cỡ 600mm và 240mm cùng các tổ hợp tên lửa chiến thuật - chiến dịch sẽ làm gia tăng mật độ và thời lượng của các đòn tấn công tập trung.

Ông cũng cho biết ngành công nghiệp quốc phòng và lĩnh vực nghiên cứu quốc phòng sẽ tiếp tục sản xuất hàng loạt các loại vũ khí tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ và hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phù hợp với xu hướng khoa học quốc phòng quốc tế.