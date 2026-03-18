Hé lộ robot hình người của Triều Tiên

Hình ảnh do Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên chia sẻ trên Telegram cho thấy robot hình người tại một điểm bỏ phiếu bên trong một trường đại học ở Bình Nhưỡng vào ngày 15/3 (Ảnh: Yonhap).

Trên số báo ra ngày 17/3, báo Choson Sinbo đã đăng tải bức ảnh chụp một robot có hình dáng giống người tại một trường đại học ở Bình Nhưỡng. Bức ảnh cho thấy một “cô gái” robot mặc trang phục truyền thống hanbok màu trắng và xanh.

Choson Sinbo cho biết các robot này đang được giáo viên và học sinh tích cực sử dụng, coi đây là những cộng tác viên hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

Cách thức di chuyển hoặc hoạt động của robot chưa được xác nhận do không có video. Choson Sinbo cũng không cung cấp chi tiết về việc có thể di chuyển hay đứng yên.

Một robot tương tự cũng được giới thiệu với các nhà ngoại giao nước ngoài đang công tác tại Triều Tiên. Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng đăng tải hình ảnh robot được đặt tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào cuối tuần trước.

"Một robot hình người nữ mặc trang phục truyền thống đã chào đón cử tri", đại sứ quán chia sẻ trên tài khoản Telegram, đồng thời cho biết robot đã cung cấp thông tin về cách thức bỏ phiếu.

Trong bối cảnh công nghệ robot, bao gồm robot hình người, đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới cùng với trí tuệ nhân tạo, Triều Tiên dường như đang nỗ lực phát triển ngành công nghiệp robot.