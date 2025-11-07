Ông Elon Musk được trao cơ hội để thành người đầu tiên có 1.000 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Ông Elon Musk đã giành được sự chấp thuận của cổ đông vào ngày 6/11, cho phép CEO của Tesla có thể sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 1.000 tỷ USD nếu ông đạt được một số mục tiêu hiệu suất nhất định cho công ty trong thập niên tới.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau nhiều tuần tranh luận về thành tích quản lý của ông Musk tại hãng xe điện này và liệu có ai xứng đáng nhận mức thù lao chưa từng có như vậy hay không.

Cuối cùng, hơn 75% cổ đông đã bỏ phiếu tán thành, khi họ tập trung tại Austin, Texas cho cuộc họp thường niên.

“Một nhóm cổ đông tuyệt vời. Hãy giữ chặt cổ phiếu Tesla của các bạn", ông Musk phát biểu sau khi kết quả được công bố.

Cuộc bỏ phiếu này là một chiến thắng vang dội cho ông Musk, thể hiện rằng các nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin vào ông ngay cả khi Tesla đang đối mặt với việc doanh số, thị phần và lợi nhuận sụt giảm trong thời gian qua.

Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu tư Tesla vẫn xem ông Musk là “người tạo ra kỳ tích”, từng giúp công ty thoát khỏi bờ vực phá sản chỉ vài năm trước và biến nó thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới.

Kế hoạch được thông qua mở đường cho ông Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD, nhưng con đường này không dễ dàng. Ban giám đốc Tesla yêu cầu ông phải đạt được nhiều mục tiêu tài chính và vận hành đầy tham vọng, trong đó có việc tăng giá trị vốn hóa thị trường của công ty gấp gần 6 lần hiện nay.

Ông Musk còn phải bán ra 20 triệu xe điện Tesla trong 10 năm, gấp hơn 2 lần tổng số kể từ khi công ty thành lập, giữa lúc cạnh tranh gay gắt. Ngoài ra, ông phải triển khai 1 triệu robot hình người mà ông hứa sẽ “thay đổi cách con người làm việc và sinh sống”, hiện tại con số này vẫn là 0.

Nếu đạt được các mục tiêu, ông Musk sẽ nhận được số cổ phiếu theo từng phần, hướng tới mốc trở thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỷ USD.

Các ý kiến phản đối cho rằng Tesla quá phụ thuộc vào ông Musk và mức thù lao này là phi lý khi ông hiện đã sở hữu khối tài sản khổng lồ hàng trăm tỷ USD.

Những người ủng hộ thì cho rằng ông Musk cần được khuyến khích để tập trung vào việc biến Tesla thành một công ty hàng đầu về AI, với phần mềm điều khiển hàng trăm nghìn xe tự lái không vô-lăng và robot Tesla làm việc trong nhà máy, văn phòng và gia đình.

“Chương mới về AI này cần một người dẫn dắt, và đó chính là ông Musk. Đây là một chiến thắng lớn cho cổ đông", nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities nói.

Về phần mình, ông Musk nói cuộc bỏ phiếu không thực sự vì tiền, mà là để tăng tỷ lệ sở hữu của ông lên gần 30%, qua đó có quyền kiểm soát lớn hơn đối với công ty. Ông nói điều đó quan trọng vì “đội quân robot” tương lai của Tesla, thứ mà ông tuyên bố không thể giao cho ai khác kiểm soát vì nguy cơ tiềm tàng với nhân loại.