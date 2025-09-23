Tổng thống Donald Trump tiết lộ cuộc trao đổi với tỷ phú Musk

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk trò chuyện tại lễ tưởng niệm Charlie Kirk (Ảnh: X).

Tổng thống Mỹ Donad Trump đã giảm nhẹ tầm quan trọng của cuộc "tái ngộ" với Giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk, một đồng minh thân cận trước đây của ông, sau khi 2 người xảy ra tranh cãi hồi đầu năm nay.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho biết ông trân trọng việc ông Musk đã đến chào ông tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ đã bị ám sát trước đó.

“À, Elon có tới chào tôi. Không, chuyện này không liên quan gì tới điều đó cả”, ông Trump nói với phóng viên khi được hỏi liệu lễ tưởng niệm của anh Kirk có phải sẽ đưa ông Trump và ông Musk xích lại gần với nhau hay không.

“Tôi nghĩ thật dễ chịu khi anh ấy đến, chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn. Chúng tôi từng có mối quan hệ rất tốt, và thật vui khi anh ấy tới", ông Trump nói về ông Musk.

Ông Musk chưa đưa ra bình luận về cuộc trò chuyện với Tổng thống Mỹ, nhưng ông đã chia sẻ lại một bài đăng từ Nhà Trắng trên nền tảng X đúng ngày lễ tưởng niệm, với nội dung: “Nguyện Chúa phù hộ nước Mỹ".

Ông Trump và ông Musk trò chuyện trong một phòng riêng tại buổi lễ tưởng niệm.

Một tài khoản mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng đã nhấn mạnh cuộc trao đổi này. Ở một thời điểm, ông Trump và ông Musk bắt tay nhau. Ông Trump cũng dường như đã giới thiệu ông Musk với Dana White, Giám đốc điều hành của giải võ thuật Ultimate Fighting Championship.

Đây là lần đầu tiên 2 người xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ khi ông Musk rời vai trò nhân viên đặc biệt của chính phủ.

Ông Musk đã rời chính quyền ông Trump vào cuối tháng 5 và khi đó, ông đã chỉ trích và phản đối mạnh mẽ dự luật chính sách trọng tâm của Nhà Trắng, cảnh báo rằng nó làm tăng nợ công quốc gia. Ông Musk và ông Trump sau đó đã có những cuộc tranh luận và chỉ trích công khai lẫn nhau dù trước đó tỷ phú Tesla được xem là người góp phần vào chiến thắng của ông chủ Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Sau đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo hủy các hợp đồng liên bang với các công ty của ông Musk. Ông Musk thậm chí tuyên bố sẽ lập một đảng mới mang tên "Nước Mỹ" sau rạn nứt với ông Trump.

Hai người, vốn là đồng minh thân cận khi ông Musk còn làm việc ở Nhà Trắng, vẫn trao đổi vài lần qua điện thoại kể từ khi quan hệ trở nên căng thẳng.