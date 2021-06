Ông Biden bất ngờ rút lệnh cấm TikTok, WeChat

Dân trí Tổng thống Mỹ Joe Biden rút một loạt lệnh cấm tải WeChat và TikTok, đồng thời yêu cầu Bộ Thương mại đánh giá các lo ngại về bảo mật do những ứng dụng này gây ra.

TikTok và WeChat là 2 ứng dụng phổ biến của Trung Quốc (Ảnh minh họa: Getty).

Nhà Trắng ngày 9/6 cho biết Tổng thống Joe Biden đã rút lại lệnh cấm TikTok và WeChat, cùng một lệnh được đưa ra hồi tháng 1 nhằm vào 8 ứng dụng phần mềm công nghệ tài chính và truyền thông khác.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden cũng yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ rà soát lại các lo ngại về an ninh do TikTok và WeChat gây ra. Theo Nhà Trắng, Bộ Thương mại được yêu cầu tiến hành phân tích "dựa trên bằng chứng" về các rủi ro bảo mật tiềm ẩn do các ứng dụng liên kết với Trung Quốc gây ra.

Các quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết Bộ Thương mại sẽ đưa ra khuyến cáo về cách thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của người Mỹ, đặc biệt là những người sử dụng các ứng dụng phổ biến của Trung Quốc.

Năm 2020, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã ban hành sắc lệnh cấm 2 ứng dụng Trung Quốc TikTok và WeChat trên các kho ứng dụng tại Mỹ, cũng như các giao dịch kỹ thuật khác. Động thái này khiến người dùng Mỹ không thể tải xuống 2 ứng dụng này.

Ông Trump cũng ký sắc lệnh hành pháp nhằm cấm mọi giao dịch của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tại Mỹ với ByteDance - chủ sở hữu của ứng dụng video TikTok và Tencent - chủ sở hữu của ứng dụng nhắn tin WeChat.

Ông Trump cáo buộc TikTok được sử dụng trong các chiến dịch đưa thông tin sai lệch để mang lại lợi ích cho Trung Quốc, trong khi WeChat "tự động thu thập thông tin của người dùng" nhằm cho phép Bắc Kinh "tiếp cận thông tin cá nhân của người Mỹ". Chính quyền Trump cảnh báo "sự phổ biến của các ứng dụng di động do các công ty Trung Quốc sở hữu và phát triển tại Mỹ tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ".

Khi còn đương nhiệm, cựu Tổng thống Trump liên tục áp các lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty công nghệ của Trung Quốc. Ông yêu cầu công ty ByteDance phải nhượng lại toàn bộ hoạt động của TikTok ở Mỹ, nếu không ứng dụng này sẽ bị cấm tại Mỹ.

TikTok và WeChat nói rằng lệnh cấm của ông Trump khiến 2 ứng dụng không thể hoạt động tại Mỹ. Vào thời điểm đó, TikTok thu hút hơn 100 triệu người dùng ở Mỹ, chủ yếu là giới trẻ.

Cả TikTok và chủ sở hữu ByteDance đều phủ nhận có liên hệ với chính quyền Trung Quốc. TikTok khẳng định ứng dụng này không chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng cho chính quyền Trung Quốc. TikTok cũng cho biết đã tiến hành các biện pháp nghiêm ngặt nhằm bảo mật và đảm bảo dữ liệu an ninh của người dùng tại Mỹ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc năm ngoái tuyên bố Bắc Kinh ủng hộ nỗ lực của các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc sử dụng các công cụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của mình tại Mỹ, trong đó có vụ kiện của ByteDance nhằm vào chính quyền Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng chỉ trích lệnh cấm của Mỹ gây tổn hại nghiêm trọng các quyền hợp pháp của các công ty Trung Quốc, đồng thời phá vỡ trật tự thị trường thông thường.

Thành Đạt

Theo Sputnik