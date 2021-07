Nổ súng tại lễ tang Tổng thống Haiti, quan khách vội vã tìm nơi trú ẩn

Dân trí Các quan khách có mặt tại lễ tang Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã vội vã tìm nơi trú ẩn sau khi những tiếng súng vang lên, người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở bên ngoài.

Cảnh sát Haiti bên linh cữu cố Tổng thống Jovenel Moise (Ảnh: EPA).

Theo Reuters, một cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình Haiti đã diễn ra bên ngoài lễ tang cố Tổng thống Jovenel Moise tại dinh thự riêng của ông ở thủ đô Port-au-Prince ngày 23/7.

Giữa lúc lễ tang diễn ra với sự tham gia của nhiều quan khách cả trong nước và nước ngoài, loạt súng vang lên ở bên ngoài cùng với đạn hơi cay khiến khói đen lan vào bên trong. Ngay lập tức, các quan khách, trong đó có phái đoàn ngoại giao của Mỹ, vội vã tìm nơi trú ẩn. Hiện chưa có thông tin nào về thương vong, thiệt hại sau vụ nổ súng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki sau đó xác nhận, phái đoàn của Mỹ vẫn an toàn. "Phái đoàn của Mỹ vẫn an toàn sau vụ nổ súng bên ngoài lễ tang. Chúng tôi vô cùng quan ngại về tình hình bất ổn ở Haiti", bà Psaki nói.

Các nguồn thạo tin cho biết, phái đoàn Mỹ do Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield dẫn đầu đã quyết định trở về nước sớm hơn so với dự kiến do lo ngại bất ổn an ninh ở Haiti. Đại sứ Thomas-Greenfield viết trên Twitter: "Người dân Haiti xứng đáng được hưởng nền dân chủ, sự ổn định, an ninh và thịnh vượng. Chúng tôi luôn đứng về phía họ trong giai đoạn khủng hoảng này. Chúng tôi hối thúc tất cả mọi người bày tỏ quan điểm một cách hòa bình, tránh bạo lực".

Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise tại lễ tang (Ảnh: AFP).

Tổng thống Moise bị một nhóm sát thủ sát hại tại nhà riêng sáng 7/7. Các nghi thức tang lễ dành cho cố Tổng thống Moise diễn ra từ ngày 21-23/7 trong bối cảnh bạo lực leo thang.

Trước đó, những người ủng hộ Tổng thống Moise đã tập trung bên ngoài nhà thờ nơi diễn ra lễ cầu nguyện cho Tổng thống Moise, đụng độ với lực lượng an ninh và cáo buộc những thế lực quyền lực đứng sau vụ ám sát. Họ cảnh báo những người giàu có ở thủ đô Port-au-Prince tránh xa những buổi lễ tưởng niệm cố tổng thống nếu không muốn mất mạng. Giới chức Haiti phải điều động lực lượng an ninh có trang bị vũ khí hạng nặng để bảo vệ buổi lễ và đảm bảo an toàn cho quan khách.

Những người ủng hộ Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị lực lượng an ninh chặn lại khi tìm cách dự lễ tang Tổng thống (Ảnh: AP).

Tại buổi lễ hôm qua, khi cảnh sát trưởng quốc gia Haiti Leon Charles xuất hiện, những người biểu tình đã tìm cách lao đến. Một người phụ nữ hét lên: "Ông đã không làm gì để bảo vệ Tổng thống Jovenel". Một người khác đe dọa: "Ông hãy đi khỏi đây ngay nếu không chúng tôi sẽ tính sổ với ông sau lễ tang".

Giới ngoại giao quốc tế lo ngại, vụ ám sát Tổng thống Moise có thể khiến Haiti chìm sâu trong bất ổn. Hiện giới chức Haiti đã bắt giữ 26 nghi phạm, trong đó chủ yếu là các cựu quân nhân Colombia. Họ tin rằng, đây là nhóm lính đánh thuê, trong khi chủ mưu đằng sau vụ ám sát vẫn là một ẩn số.

