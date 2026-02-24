Nổ lớn bên ngoài nhà ga ở Moscow, 2 người chết

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ (Ảnh: Izvestia).

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời cảnh sát cho biết, vụ nổ xảy ra bên ngoài ga tàu Savelovsky ở trung tâm thủ đô Moscow vào khoảng 0h5 ngày 24/2.

Các nhà điều tra đã xem lại đoạn video cho thấy một nghi phạm tiếp cận xe cảnh sát bên ngoài nhà ga và đặt một thiết bị tại đó. Không lâu sau, một thiết bị chưa rõ loại đã phát nổ, theo thông cáo chính thức của.

“Hậu quả từ hành vi phạm tội của đối tượng khiến một sĩ quan bị thương không thể qua khỏi”, Bộ Nội vụ Nga cho hay. Ngoài ra, 2 cảnh sát khác bị thương trong vụ nổ và đã được đưa vào bệnh viện điều trị.

Cơ quan cảnh sát cho biết thêm: “Việc kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường tại khu vực quảng trường gần ga Savelovsky và phân tích hình ảnh từ các camera giám sát bên ngoài cho thấy nghi phạm đã tử vong tại chỗ”.

Cảnh sát Moscow xác nhận đang phối hợp với các lực lượng an ninh khác để làm rõ toàn bộ diễn biến xung quanh vụ nổ.

Khu vực quanh ga Savelovsky, một đầu mối giao thông lớn của thủ đô Moscow, đã bị phong tỏa sau sự việc trong khi các điều tra viên và chuyên gia xử lý bom mìn tiến hành thu thập chứng cứ. Danh tính và động cơ của kẻ tấn công hiện vẫn chưa được xác định.

Vụ việc có điểm tương đồng với một vụ tấn công xảy ra cách đây 2 tháng ở phía nam Moscow. Rạng sáng ngày 24/12/2025, Pavel Golubenko, 24 tuổi, đã tìm cách đặt một thiết bị nổ tự chế dưới một xe tuần tra. Thiết bị phát nổ khi 2 sĩ quan Maxim Gorbunov và Ilya Klimanov tìm cách khống chế anh ta. Cả 3 người đều thiệt mạng trong vụ nổ.