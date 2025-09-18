Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 18/9 thông báo ngăn chặn một âm mưu ám sát người đứng đầu một công ty quốc phòng Nga tại St. Petersburg.

FSB cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, Kiev chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Theo FSB, các cơ quan tình báo Ukraine đã tuyển một người đàn ông và hai phụ nữ qua mạng để thực hiện vụ đánh bom xe, vốn được lên kế hoạch từ trước.

FSB cho biết, theo lệnh của cấp trên, hai phụ nữ này đã theo dõi mục tiêu trước khi lấy thiết bị nổ tự chế từ một kho chứa tại nghĩa trang địa phương và giao nó cho nghi phạm ám sát.

FSB xác nhận nghi phạm đã mặc quần áo phụ nữ "nhằm đánh lạc hướng điều tra", nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang đặt bom dưới gầm xe của người mà chúng định ám sát.

Đoạn video do FSB công bố cho thấy người đàn ông này đóng giả làm một phụ nữ lớn tuổi.

Nga phá âm mưu ám sát lãnh đạo công ty quốc phòng (Nguồn: RT)

FSB cho biết các nghi phạm đã bị khởi tố hình sự về tội chuẩn bị hành động khủng bố và tàng trữ chất nổ trái phép. Họ cũng có thể phải đối mặt với các cáo buộc tham gia vào một tổ chức khủng bố và phản quốc, với mức án lên tới tù chung thân.

FSB cảnh báo "các cơ quan tình báo Ukraine vẫn tích cực tìm kiếm trên mạng những đối tượng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố và phá hoại". FSB kêu gọi công chúng cảnh giác và tránh giao tiếp với những người không quen biết trên các ứng dụng nhắn tin.

Nga cáo buộc Ukraine nhiều lần nhắm mục tiêu vào các quan chức và người có tầm ảnh hưởng trong lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang vào năm 2022. Nga cho rằng Ukraine thường sử dụng các điệp viên địa phương.

Năm ngoái, Nga cáo buộc một người đàn ông được Ukraine chiêu mộ đã ám sát trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học Nga, cùng phụ tá của ông bằng một quả bom giấu trong xe tay ga điện đỗ bên ngoài nhà của ông Kirillov ở Moscow.

Nạn nhân, trung tướng Gen Igor Kirillov, được cho là sĩ quan cao cấp nhất từng bị sát hại ngoài vùng chiến sự kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Việc tướng Kirillov bị ám sát ngay tại Moscow đã thực sự gây sốc cho giới quân sự - chính trị Nga dù trước đó từng xảy ra nhiều chiến dịch của Ukraine nhằm vào các lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine.