Nga phá âm mưu ám sát quan chức cấp cao (Ảnh minh họa: Azer).

Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của FSB cho biết, các nghi phạm đã lên kế hoạch cho một vụ nổ tại mộ người thân của một quan chức cấp cao Nga tại một nghĩa trang ở Moscow bằng cách sử dụng camera giám sát được giấu bên trong một lọ hoa.

“FSB đã ngăn chặn một hành vi khủng bố nhằm vào một trong những quan chức cao cấp nhất của nhà nước Nga khi quan chức này tới thăm mộ người thân tại Nghĩa trang Troyekurovskye”, FSB cho biết, nhưng không nêu tên quan chức.

Ba đồng phạm, được xác định là 2 vợ chồng người Nga và một người nhập cư từ một quốc gia Trung Á, đã bị bắt giữ.

FSB cáo buộc Ukraine có liên quan đến âm mưu ám sát. Theo FSB, các cơ quan an ninh Ukraine đã tuyển mộ một người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Á và 2 công dân Nga nghiện ma túy từng có tiền án bị bắt tại Moscow, và Shamso Jaloliddin Kurbanovich, sinh năm 1979, cư trú tại Kiev, đang bị truy nã ở Nga về tội giết người, buôn bán vũ khí trái phép.

FSB cho biết các thiết bị liên lạc thu giữ từ các nghi phạm chứa các tin nhắn trao đổi với một sĩ quan cơ quan đặc nhiệm Ukraine qua WhatsApp và Signal, xác nhận việc chuẩn bị cho vụ ám sát. Cơ quan này cũng thông báo phát hiện một camera giám sát giả dạng lọ hoa, được trang bị điều khiển từ xa, vốn dự kiến được sử dụng trong vụ tấn công.

Ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc.