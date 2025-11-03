Nigeria lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ cảnh báo có hành động quân sự

Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu (Ảnh: AFP).

Nigeria hôm 2/11 đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống nước này Bola Ahmed Tinubu và Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo có hành động quân sự vì cho rằng các phần tử thánh chiến đang đe dọa người theo đạo Thiên chúa tại Nigeria.

Trong một bài đăng hôm 1/11, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng ông đã yêu cầu Lầu Năm Góc lập kế hoạch tập kích ở Nigeria, một ngày sau khi cảnh báo rằng đạo Thiên chúa đang “đối mặt với mối đe dọa sinh tồn” tại quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Nigeria, nơi dân số gần như phân bổ đều giữa miền bắc đa số Hồi giáo và miền nam chủ yếu theo Thiên chúa giáo, đang vướng vào một số cuộc xung đột mà các chuyên gia cho rằng đã khiến cả người Hồi giáo lẫn Thiên chúa giáo thiệt mạng.

Trong bài đăng, ông Trump cảnh báo nếu Nigeria không ngăn chặn được các vụ việc, Mỹ sẽ có hành động quân sự.

Người phát ngôn của Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu, ông Daniel Bwala, nói với hãng tin AFP rằng “Nigeria là đối tác của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Khi các nhà lãnh đạo gặp nhau, kết quả sẽ tốt hơn".

“Nigeria hoan nghênh sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, miễn là điều đó tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi”, ông Bwala nói.

“Chúng tôi không hiểu bài đăng của ông Trump theo nghĩa đen. Chúng tôi biết ông Donald Trump có phong cách giao tiếp riêng của mình", ông Bwala bổ sung thêm, gợi ý rằng bài đăng này có thể là một cách để “thúc đẩy cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo nhằm tìm ra lập trường chung để đối phó với các vấn đề an ninh".

Trước đó, ông Bwala đã gợi ý trong một bài đăng trên X rằng hai nhà lãnh đạo có thể sẽ gặp nhau sớm.

“Về những khác biệt trong việc liệu các phần tử khủng bố ở Nigeria chỉ nhắm vào người Thiên chúa hay là vào người có tín ngưỡng và cả những người không có tín ngưỡng, thì nếu có, những khác biệt đó sẽ được hai nhà lãnh đạo thảo luận và giải quyết khi họ gặp nhau trong những ngày tới, tại Phủ Tổng thống hoặc Nhà Trắng", ông viết.

Ông Bwala từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc gặp tiềm năng.

Hôm 31/10, ông Trump đã đăng rằng “hàng nghìn người Thiên chúa giáo đang bị sát hại và những phần tử Hồi giáo cực đoan phải chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát này”, song không đưa ra bằng chứng nào.

Nigeria phủ nhận việc người theo đạo Thiên chúa bị nhắm mục tiêu nhiều hơn người theo các tôn giáo khác.

“Việc mô tả Nigeria như một quốc gia không khoan dung tôn giáo không phản ánh đúng thực tế quốc gia của chúng tôi”, ông Tinubu cho biết.