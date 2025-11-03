Tổng thống Trump cảnh báo điều quân hoặc không kích Nigeria

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời câu hỏi của phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một rằng liệu ông có hình dung đến việc triển khai quân đội trên bộ hay các cuộc không kích vào Nigeria hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Có thể. Ý tôi là, còn những phương án khác nữa. Tôi hình dung ra rất nhiều phương án”.

“Họ đang giết hại số lượng kỷ lục người Thiên Chúa giáo ở Nigeria... Họ đang giết hại những người Thiên Chúa giáo với số lượng rất lớn. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”, Tổng thống Trump phát biểu vào tối 2/11 khi ông trở về Washington sau kỳ nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng ở Florida.

Trong một bài đăng gây chấn động trên mạng xã hội Truth Social hôm 1/11, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã yêu cầu Lầu Năm Góc vạch ra một kế hoạch hành động quân sự khả thi đối với Nigeria, một ngày sau khi ông cảnh báo Thiên chúa giáo đang "đối mặt với mối đe dọa hiện hữu” ở quốc gia châu Phi này.

“Nếu chúng ta tấn công, nó sẽ nhanh chóng, khốc liệt, giống như cách các phần tử khủng bố đã tấn công những người Thiên chúa giáo thân yêu của chúng ta”, ông Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi chính phủ Nigeria “hành động nhanh chóng”.

Nigeria đang chìm trong các cuộc xung đột được cho là khiến cả người Thiên chúa giáo và Hồi giáo thiệt mạng.

Ngày 31/10, Tổng thống Trump tuyên bố "hàng nghìn người Thiên chúa giáo đang bị sát hại và các phần tử Hồi giáo cực đoan phải chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát hàng loạt này”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

Sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Trump, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu khẳng định “việc mô tả Nigeria là quốc gia thiếu khoan dung tôn giáo không phản ánh đúng thực tế".

Chính phủ Nigeria cũng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Trump về các cuộc sát hại nhằm vào người Thiên chúa giáo cũng như tuyên bố Nigeria là "quốc gia đặc biệt đáng quan ngại".

Bộ Ngoại giao Nigeria cho biết những tuyên bố của ông Trump không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Nigeria, nơi đang phải đối mặt với một loạt thách thức an ninh.

“Người dân Nigeria thuộc mọi tín ngưỡng từ lâu đã cùng nhau chung sống, làm việc và thờ phụng trong hòa bình", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nigeria nêu rõ.

Chính phủ Nigeria vẫn cam kết chống khủng bố, củng cố sự hòa hợp giữa các tôn giáo, đồng thời bảo vệ tính mạng và quyền lợi của tất cả người dân.

Tuyên bố khẳng định Nigeria sẽ tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với chính phủ Mỹ để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về các vấn đề trong khu vực cũng như các nỗ lực hòa bình và an ninh đang diễn ra của đất nước.