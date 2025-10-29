Tổng thống Mỹ thừa nhận không được phép ra tranh cử nhiệm kỳ 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Nếu đọc kỹ, thì rất rõ, tôi không được phép tranh cử", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. Theo ông, “điều đáng buồn” là hiện tại ông đang có mức ủng hộ chính trị rất cao.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ngày 28/10 nói rằng ông không “thấy có con đường nào” để ông Trump có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.

“Đó là một hành trình tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ Tổng thống hiểu rõ và ông ấy và tôi đã nói chuyện về những giới hạn của Hiến pháp, dù rất nhiều người dân Mỹ cảm thấy tiếc nuối về điều đó”, ông Johnson nói.

“Tôi không thấy cách nào để sửa đổi Hiến pháp, vì điều đó mất khoảng 10 năm để thực hiện”, Chủ tịch Hạ viện tiếp tục, lưu ý rằng việc này đòi hỏi 2/3 số phiếu tán thành ở cả Hạ viện và Thượng viện, cùng với sự phê chuẩn của 3/4 các bang của Mỹ.

Ông Trump trong thời gian qua nhiều lần gợi ý khả năng tranh cử thêm lần nữa, trong đó có việc ông giới thiệu những chiếc mũ có chữ “Trump 2028” trong cuộc họp với các lãnh đạo Quốc hội đầu tháng này.

Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ đã có quy định rõ ràng về vấn đề này. "Không ai được bầu vào chức vụ tổng thống quá 2 lần", điều này rõ ràng cũng được áp dụng cho Tổng thống Trump, khi xét đến nhiệm kỳ hiện tại và trước đây của ông tại Phòng Bầu dục.

Một số đồng minh của ông Trump đã nhiều lần gợi ý về việc ông tranh cử nhiệm kỳ 3.

“Họ đang đề nghị tôi tranh cử. Tôi không biết, tôi chưa từng tìm hiểu về việc đó. Và đúng là có người nói có cách để làm được, nhưng tôi cũng không rõ”, ông Trump từng phát biểu hồi đầu năm nay.

Hạ nghị sĩ Andy Ogles (đảng Cộng hòa ở bang Tennessee) trước đó đã đề xuất một tu chính án nhằm cho phép ông Trump tranh cử thêm lần nữa, bằng cách tạo ngoại lệ cho những người từng phục vụ 2 nhiệm kỳ không liên tiếp có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Tuy nhiên, đề xuất này gần như không có khả năng được Quốc hội thông qua.

Đầu tuần này, ông Trump cũng bác bỏ ý tưởng sẽ ra tranh cử phó tổng thống, sau đó để ứng cử viên tổng thống trên danh sách rút lui khi thắng cử, để ông có thể làm thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ông Trump cho biết Đảng Cộng hòa có nhiều ứng viên tiềm năng, bao gồm Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.