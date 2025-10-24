Cánh Đông Nhà Trắng bị phá dỡ (Ảnh: Getty).

AFP dẫn ảnh chụp vệ tinh ngày 23/10 cho thấy, các đội phá dỡ đã hoàn tất việc san bằng toàn bộ cánh Đông của Nhà Trắng để nhường chỗ cho một phòng khiêu vũ khổng lồ trị giá 300 triệu USD.

Những bức ảnh do công ty Planet Labs PBC chụp và chia sẻ với AFP cho thấy một khu đất đầy đống đổ nát nơi từng đặt cánh Đông - một cuộc phá dỡ quy mô lớn hơn nhiều so với tuyên bố ban đầu của ông Trump. Khi công bố kế hoạch vào tháng 7, ông Trump nói rằng công trình rộng 8.400m2 này sẽ được xây “gần đó nhưng không chạm vào” tòa nhà hiện tại.

Một phòng khiêu vũ sẽ được dựng lên sau khi cánh Đông bị phá dỡ (Ảnh: Reuters).

Sau đó, Tổng thống Trump cho biết ông đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo ý kiến các kiến trúc sư, gọi việc “phá bỏ hoàn toàn” là “lựa chọn tốt hơn”. Ông khẳng định phòng khiêu vũ mới có sức chứa 1.000 khách là cần thiết, vì các buổi tiệc chiêu đãi và sự kiện lớn hiện nay đều phải dựng lều tạm trên bãi cỏ Nhà Trắng.

Cánh Đông Nhà Trắng “biến mất” sau 123 năm

Công tác phá dỡ hoàn tất hôm 23/10 (Ảnh: Anadolu).

Nhà Trắng xác nhận dự án trị giá 300 triệu USD này sẽ được tài trợ hoàn toàn bằng nguồn đóng góp tư nhân và chính Tổng thống Trump. Các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Google, Meta, Amazon cùng tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin nằm trong danh sách các nhà tài trợ.

Được xây dựng vào năm 1902, cánh Đông từng là văn phòng của các đệ nhất phu nhân và là lối vào chính cho khách tham quan. Những người phê bình, trong đó có cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và tổ chức Bảo tồn Di sản Lịch sử Quốc gia, đã chỉ trích động thái này, trong khi Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump có toàn quyền thực hiện việc phá dỡ mà không cần cơ quan liên bang phê duyệt.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thừa nhận quy mô của dự án đã mở rộng theo thời gian. Bà kêu gọi công chúng “hãy tin tưởng vào quy trình” xây dựng và khẳng định chính quyền đang minh bạch trong toàn bộ quá trình.

“Khi bản kế hoạch này được trình bày, và ngay khi các bản phối cảnh hoàn thiện, Tổng thống đã chỉ đạo tôi ra đây và chia sẻ với tất cả các bạn. Tôi đã có một phần phát biểu mở đầu hoàn chỉnh về việc dự án phòng khiêu vũ này sẽ trông như thế nào. Với bất kỳ dự án xây dựng nào, luôn có những thay đổi theo thời gian khi bạn đánh giá lại hình hài của nó, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn về mọi thay đổi đó, chỉ cần các bạn tin tưởng vào quy trình”, bà nói.