Nhà Trắng công bố tình hình sức khỏe mới nhất của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Mức độ đánh giá chi tiết này là tiêu chuẩn cho một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát ở độ tuổi của Tổng thống Trump và khẳng định rằng ông vẫn có sức khỏe tổng thể tuyệt vời", bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella viết trong một bức thư được công bố vào ngày 1/12.

Theo bác sĩ Barbabella, hình ảnh chụp tim mạch của Tổng thống Trump "hoàn toàn bình thường" và "không có bằng chứng cho thấy tình trạng hẹp động mạch làm suy giảm lưu lượng máu hoặc bất thường ở tim hoặc các mạch máu chính".

Bác sĩ Nhà Trắng cũng cho biết các buồng tim của Tổng thống Trump có "kích thước bình thường", "thành mạch mịn và khỏe mạnh", "không có dấu hiệu viêm hoặc đông máu".

Bác sĩ Nhà Trắng xác nhận, kết quả chụp bụng của Tổng thống Mỹ cũng cho thấy "tất cả các cơ quan chính đều rất khỏe mạnh và được bơm máu tốt".

"Mọi bộ phận được đánh giá đều hoạt động trong giới hạn bình thường mà không có vấn đề cấp tính hoặc mãn tính nào", bác sĩ cho biết thêm.

Nhà Trắng trước đó đã từ chối giải thích lý do ông Trump chụp cộng hưởng từ (MRI) trong lần khám sức khỏe hồi tháng 10.

Tổng thống Trump ngày 30/11 cho biết ông sẽ công bố kết quả chụp, sau khi các phóng viên liên tục đặt câu hỏi.

Ông Trump đã nói với các phóng viên rằng ông "không rõ bộ phận nào trên cơ thể mình đã được chụp chiếu".

"Đó chỉ là chụp MRI thôi. Không phải chụp não vì tôi đã làm bài kiểm tra nhận thức và tôi làm rất tốt", ông Trump cho biết thêm.

Ông Trump được phát hiện bị sưng mắt cá chân và vết bầm tím ở bàn tay phải. Nhà Trắng vào tháng 7 cho biết Tổng thống đã được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính, một tình trạng liên quan đến hiện tượng sưng ở chân, nhưng các bác sĩ nhận định tổng thống vẫn "có sức khỏe tuyệt vời".

Về vết bầm trên mu bàn tay phải, bác sĩ Barbabella giải thích đây là hệ quả của việc bắt tay quá nhiều kết hợp với tác dụng phụ của thuốc aspirin mà ông Trump đang sử dụng để phòng ngừa bệnh tim mạch.

Các chuyên gia y tế độc lập cho biết suy tĩnh mạch mạn tính là bệnh lý thường gặp, có thể kiểm soát bằng các biện pháp đơn giản như mang vớ y khoa và kê cao chân khi nghỉ ngơi.

Các thông tin được công bố nhằm dập tắt những đồn đoán trên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump sau khi các hình ảnh chụp đôi chân của ông lan truyền. Nhà Trắng khẳng định ông Trump không cảm thấy đau đớn hay khó chịu do các triệu chứng này.

Hồi tháng 4, ông Trump, 79 tuổi, đã trải qua đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện tại Bệnh viện Quân đội Walter Reed. Kết quả cho thấy nhịp tim ổn định cùng các chỉ số sức khỏe quan trọng đều trong ngưỡng bình thường đối với người ở độ tuổi của ông.