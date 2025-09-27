Cháu gái Tổng thống Mỹ quảng bá thương hiệu thời trang tại Nhà Trắng

Kai Trump trong bộ ảnh quảng bá thương hiệu thời trang chụp tại Nhà Trắng (Ảnh: Instagram).

Cô Kai Trump, con gái của ông Donald Trump Jr, con trai lớn của ông Trump, đứng cạnh ông nội vào ngày 26/9 trong một buổi họp báo tại Nhà Trắng, khi ông trả lời câu hỏi của các phóng viên. Cô mặc một trong những mẫu áo mới thuộc thương hiệu riêng của mình.

“Đây là Kai, nhân tiện giới thiệu với mọi người”, ông Trump nói với báo giới, nhắc đến cô cháu gái 18 tuổi, người từng có bài phát biểu ngắn tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa năm ngoái.

Sau đó, hai ông cháu, đều là những người đam mê golf, đã cùng lên trực thăng để tới theo dõi giải Ryder Cup.

Kai, cháu lớn nhất trong số các cháu của Tổng thống Trump, dự kiến sẽ gia nhập đội golf của Đại học Miami vào năm sau. Ngày 25/9, cô công bố thương hiệu thời trang riêng trên mạng xã hội.

Cô bán áo giá 130 USD, kiểu áo chui cổ trơn, có in chữ viết tắt của Kai trên ngực và chữ ký ở phần cổ tay. Trang web bán áo cũng đăng tải hình ảnh cô mặc mẫu áo này khi tạo dáng trong khuôn viên Nhà Trắng.

Cha mẹ của Kai đã ly hôn, và mẹ cô hiện được cho là đang hẹn hò với huyền thoại golf Tiger Woods.

Khác với những người tiền nhiệm, Tổng thống Mỹ đương nhiệm nổi tiếng với việc bán đa dạng các sản phẩm mang thương hiệu gia đình Trump.

Theo Forbes, tài sản của toàn bộ gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện ước tính khoảng 10 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Forbes ước tính, Tổng thống Trump hiện sở hữu khối tài sản 7,3 tỷ USD. Con gái Ivanka Trump của ông sở hữu 100 triệu USD, trong khi con trai Eric Trump có 750 triệu USD.

Con trai cả, ông Donald Trump Jr có 500 triệu USD và con út Barron Trump có 150 triệu USD.