Đảng LDP đạt thỏa thuận liên minh, Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên

Bà Takaichi và lãnh đạo đảng Ishin, ông Hirofumi Yoshimura, gặp gỡ tại Tòa nhà Quốc hội Nhật Bản hôm 20/10 (Ảnh: Reuters).

Quốc hội Nhật Bản sẽ bỏ phiếu chỉ định Thủ tướng thứ 103 trong phiên họp bất thường diễn ra ngày 21/10.

Việc hai đảng LDP và Ishin cuối cùng đã đạt được thỏa thuận giúp bà Takaichi đang đứng trước cơ hội gần như chắc chắn trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản.

Liên minh, với tổng cộng 231 ghế tại Hạ viện, vốn chiếm ưu thế trong Quốc hội, vẫn còn thiếu 2 ghế nữa để đạt được đa số. Nhưng con số này gần như chắc chắn đủ để bà Takaichi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 21/10 cho vị trí thủ tướng tiếp theo.

"Tôi rất mong muốn hai đảng được hợp tác cùng nhau... trong nỗ lực củng cố nền kinh tế Nhật Bản và chuyển đổi đất nước", bà Takaichi nói.

Những phát biểu của bà Takaichi được đưa ra tại lễ ký kết thỏa thuận liên minh chính thức với các lãnh đạo Ishin, Thống đốc Osaka Hirofumi Yoshimura và Chủ tịch Quốc hội Fumitake Fujita. "Thỏa thuận này bao gồm các thời hạn và việc áp dụng các chính sách cụ thể", ông Fujita nói.

Sự kỳ vọng của các nhà đầu tư về một thỏa thuận như vậy có thể thúc đẩy chi tiêu của chính phủ đã làm đồng yên suy yếu và đẩy cổ phiếu lên mức cao kỷ lục, với chỉ số chứng khoán Nikkei phiên đóng cửa tăng 3,4%.

Nếu không thể giành chiến thắng trong vòng bầu cử đầu tiên, thì trong bất kỳ cuộc bầu cử vòng hai nào tại Quốc hội, bà Takaichi chỉ cần đa số phiếu bầu, thay vì đa số phiếu của tất cả các nghị sĩ là có thể trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Nhưng để điều hành hiệu quả chính phủ Nhật Bản, nữ chính trị gia này sẽ cần phải tranh thủ sự ủng hộ của các nhóm đối lập khác đối với các hạng mục như ngân sách bổ sung sắp tới.

Để đổi lấy sự ủng hộ này, Ishin - cho đến nay là đảng đối lập lớn thứ hai của Nhật Bản - đã nhận được cam kết từ bà Takaichi về việc thúc đẩy chương trình nghị sự của mình.

Thỏa thuận này được ký kết chỉ 10 ngày sau sự sụp đổ của liên minh 26 năm giữa LDP và Komeito, vốn đã rạn nứt nghiêm trọng sau khi đảng cầm quyền lựa chọn bà Takaichi làm lãnh đạo mới.

Việc đảng Komeito đột ngột rút lui đã châm ngòi cho các cuộc đàm phán giữa các đảng đối lập, bao gồm cả Ishin, có thể làm chệch hướng tham vọng trở thành thủ tướng của bà Takaichi và khiến đảng của bà có nguy cơ mất quyền lãnh đạo lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.

Nhưng quyết định đứng về phía LDP của Ishin đã chấm dứt mối đe dọa này.